Emerson Palmieri: "Io in Azzurro? No, il mio sogno è giocare per il Brasile"

" Io sono brasiliano, il mio cuore è brasiliano e sono cresciuto tifando per la Nazionale brasiliana. So che sarà difficile, vista la grande concorrenza, ma il mio sogno è quello di giocare per la Nazionale brasiliana "

Così Emerson Palmieri, laterale sinistro della Roma, intervenuto a Goal dopo la vittoria dei giallorossi sul campo del Villarreal: “Qui in Italia si parla di un possibile mio futuro in azzurro, ma io non ho fatto nulla in tal senso. Se dovesse essermi proposta la possibilità di rappresentare l'Italia ci penserò, perché è un Paese che mi sta dando tanto, ma non ho esitazioni nel dire che il mio sogno è quello di indossare la divisa Verdeoro del Brasile”.