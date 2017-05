Empoli-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Costa, Bellusc, Pasqual; Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Thiam, Maccarone. Allenatore: Martusciello.

Squalificati:

Indisponibili:

Atalanta (4-3-2-1): Berisha; Masiello, Toloi, Caldara; Conti, Freuler, Kessie, Spinazzola; Cristante, Gomez; Petagna. Allenatore: Gasperini.

Squalificati:

Indisponibili:

STATISTICHE OPTA

L’Empoli ha vinto solo due dei 15 precedenti contro l’Atalanta in Serie A (7N, 6P), nei quali non è mai riuscito a segnare più di due reti a partita.

In particolare l’ultimo successo toscano in A contro l’Atalanta è arrivato nell’aprile 2007: da allora quattro successi bergamaschi e tre pareggi.

Entrambe le vittorie sono arrivate al Castellani, dove gli azzurri hanno concesso solo due reti in sette partite contro l’Atalanta nel massimo campionato.

Con la vittoria sul Bologna, l’Empoli ha interrotto una striscia di sei partite interne senza successi in Serie A, in cui aveva conquistato solo due punti.

Una sola sconfitta per l’Atalanta nelle ultime 16 partite: nessuna squadra ne ha subite meno in questo parziale.

L’Atalanta arriva però da tre pareggi consecutivi in Serie A: i bergamaschi non arrivano a quattro di fila da maggio 2015.

L’Empoli è retrocesso nell’unico campionato di A a 20 squadre in cui ha segnato meno di 30 reti dopo 36 giornate (27 nel 2007/08).

L’Empoli è la formazione che ha recuperato meno punti da situazione di svantaggio in questo campionato: 20 sconfitte e un pareggio su 21 partite in cui i toscani sono andati sotto nel punteggio.

Andrea Conti, a segno nelle ultime tre gare di campionato, è il più giovane difensore a raggiungere le 10 reti in Serie A dal 1994/95 ad oggi.

La prossima sarà per Alejandro Gomez la presenza numero 200 in Serie A; il “Papu” ha segnato almeno un gol o fornito un assist in sei delle ultime sette presenze in campionato.