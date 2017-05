Empoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Thiam. Allenatore: Martusciello.

Squalificati:

Indisponibili: Mchedlidze, Marilungo, Buchel

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Mbaye; Donsah, Viviani, Taider; Verdi, Destro, Krejci. Allenatore: Donadoni.

Squalificati:

Indisponibili: Nagy, Di Francesco, Helander, Dzemaili, Masina

STATISTICHE OPTA

Il Bologna non batte l'Empoli in Serie A dal gennaio 2004: da allora due successi toscani seguiti da due pareggi.

Cinque degli 11 confronti tra Empoli e Bologna in Serie A sono terminati 0-0, tra cui gli ultimi due in ordine di tempo.

L'Empoli non aveva mai segnato così pochi gol (23) in 34 giornate di Serie A ed era dal 1998/99 che non collezionava così pochi punti a questo punto del campionato.

I toscani hanno raccolto solo due punti nelle ultime sei gare casalinghe di Serie A, subendo sempre almeno un gol in questo parziale.

Il Bologna non ha mai vinto in Serie A quando ha giocato la 35ª giornata in trasferta: tre pareggi e tre sconfitte.

Il Bologna ha segnato in due delle ultime sei partite di campionato almeno quattro gol: la precedente gara di Serie A con quattro reti per i rossoblu era stata nel gennaio 2013.

L’Empoli è la formazione che ha conquistato meno punti dopo esser andata sotto nel punteggio in questo campionato: solo uno, frutto di un pareggio e 19 sconfitte in 20 gare in cui la formazione toscana si è trovata in svantaggio.

Mattia Destro ha segnato tre gol nelle ultime due giornate di campionato: è da marzo 2014 che l’attaccante non trova il gol in tre gare consecutive di Serie A.

Solo due degli otto assist vincenti di Ladislav Krejci sono arrivati in trasferta: l’ultimo giocatore della Repubblica Ceca a fornire almeno otto assist in un campionato di A era Pavel Nedved nel 2005/06.

Solo 24 presenze in questo campionato (e quattro reti) per Massimo Maccarone: dal 2007/08 l’attaccante aveva sempre collezionato almeno 30 presenze nelle sue stagioni in Serie A.