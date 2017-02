Empoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Cosic, Bellusci, Dimarco; Krunic, Dioussé, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli. All. Martusciello

Squalificati: –

Indisponibili: –

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Keita, Immobile, Felipe Anderson. All. Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Marchetti

STATISTICHE OPTA

La Lazio ha vinto tre delle ultime quattro gare con l’Empoli in Serie A (sconfitta nell’altra): in tutte e tre le vittorie non ha subito gol.

L’Empoli, però, al Castellani ha battuto la Lazio nelle ultime tre occasioni in cui l’ha ospitata nel massimo campionato, e in generale ha perso solo due volte su nove in casa contro i biancocelesti (l’ultima nel novembre 2005).

Nessuna squadra ha segnato meno gol dell’Empoli nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: solo 14 gol, distribuiti in nove partite (ben 15 gare giocate senza segnare).

Sette punti nelle prime cinque giornate di ritorno: per la Lazio stesso rendimento che nelle prime cinque gare di andata (2V, 1N, 2P).

La Lazio ha sempre subito almeno due reti nelle ultime tre trasferte (sette in totale): i biancocelesti non arrivano a quattro gare esterne di fila con almeno due gol al passivo da ottobre 2013.

La Lazio è la squadra che da inizio 2017 ha effettuato più conclusioni in Serie A: 122 in totale in sei partite, ma con soli 10 gol realizzati (sei dei quali nella gara di Pescara).

L’Empoli ha perso 12 delle 13 gare in cui è andato sotto nel punteggio ed è, al pari del Crotone, la squadra che ha rimontato meno punti da situazione di svantaggio in questo campionato (solo uno).

Nei cinque principali campionati europei, solo l’Alavés (73) ha subito più ammonizioni dell’Empoli (71) in questa stagione.

Solo tre reti nelle prime 24 giornate per Massimo Maccarone: lo scorso anno dopo lo stesso numero di turni aveva segnato il triplo dei gol, nove.

Felipe Anderson ha segnato solo due gol nelle ultime 27 partite giocate in Serie A e non segna in trasferta da aprile 2016, contro il Palermo.

