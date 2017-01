Empoli-Palermo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Cosic, Bellusci, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; Saponara; Pucciarelli, Mchedlidze. All.: Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: Zambelli, Costa

Palermo (3-4-2-1): Posavec; Goldaniga, Gonzalez, Cionek; Rispoli, Jajalo, Gazzi, Aleesami; Quaison, Henrique; Nestorovski. All.: Corini

Squalificati: -

Indisponibili: Marson, Rajkovic, Giuliano, Andelkovic

STATISTICHE OPTA

L’Empoli è imbattuto in Serie A contro il Palermo da quattro partite, due le vittorie, alternate da altrettanti pareggi (entrambi per 0-0): in questo parziale i toscani non hanno mai subito gol.

In casa l'Empoli ha perso solo il primo dei cinque precedenti di massimo campionato contro i siciliani (0-1 nel 2006): da allora al Castellani tre vittorie e un pareggio, con un solo gol concesso.

Palermo (31) ed Empoli (33) sono le due squadre che hanno ottenuto meno punti in Serie A nell’anno solare 2016, tra tutte quelle presenti anche la scorsa stagione.

L’Empoli è anche la squadra che ha segnato meno gol nel 2016 in campionato, 27 (escludendo sempre retrocesse e neo promosse).

Per la prima volta in questo campionato i toscani hanno trovato la via del gol in due partite di fila: vittoria per 2-0 contro il Cagliari e sconfitta 1-2 con l’Atalanta.

Nove dei 10 punti stagionali dei siciliani sono arrivati in trasferta, dove il Palermo ha sempre trovato la via del gol in questo campionato.

Il Palermo è la squadra che ha sciupato più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (15, come il Crotone), ma l’Empoli è una delle due formazioni (sempre con il Crotone) che ancora non ne hanno recuperato alcuno in rimonta.

Massimo Maccarone, ex della partita, ha segnato cinque gol contro il Palermo in Serie A – solo al Milan (sei) ne ha segnati di più finora.

Ilija Nestorovski viene da un digiuno realizzativo di cinque partite, dopo che aveva sempre trovato la rete nelle precedenti quattro gare di A: cinque dei sette gol del macedone in questo campionato sono arrivati in trasferta.

Levan Mchedlidze ha esordito in Serie A con la maglia del Palermo e in rosanero ha disputato 11 partite nel massimo campionato, segnando un gol.

