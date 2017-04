Empoli-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Mauri, Dioussé, Krunic; El Kaddouri; Thiam, Maccarone. All. Martusciello

Squalificati: –

Indisponibili: Cosic, Buchel, Mchedlidze, Croce

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Sensi, Duncan; Berardi, Matri, Ragusa. All. Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Pomini, Pegolo, Gazzola, Missiroli, Pellegrini

STATISTICHE OPTA

Nessun pareggio nei cinque precedenti tra Empoli e Sassuolo in Serie A; i neroverdi conducono per tre vittorie a due.

I due successi toscani nel massimo campionato contro gli emiliani sono arrivati nelle due sfide allo stadio Castellani, dove l’Empoli ha segnato quattro gol e ne ha subito solo uno.

L’Empoli ha raccolto sette punti nelle ultime tre giornate di campionato, uno in meno di quanti ne aveva guadagnati nelle precedenti 13 (2V, 2N, 9P).

In più, i toscani sono andati a segno nelle ultime tre gare nel massimo campionato, non arrivano a quattro incontri consecutivi in A da febbraio 2016.

La squadra allenata da Martusciello non vince però in casa in A dal 22 gennaio nel match contro l’Udinese (2N, 3P), e ha subito sempre almeno un gol nel parziale, dopo tre incontri in cui aveva mantenuto la porta inviolata.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto negli ultimi tre match in Serie A (1V, 2N) e ha sia segnato che subito gol nelle ultime cinque giornate.

Da una parte la squadra che ha raccolto meno punti da situazione di svantaggio in questo campionato (Empoli uno); dall’altra invece il Sassuolo ne ha persi 14 dopo essere andato avanti nel punteggio in trasferta, solo il Palermo ha fatto peggio (18).

Lukasz Skorupski è sia il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate (132) sia quello che ha neutralizzato più rigori in questo campionato (quattro).

Domenico Berardi, autore di due gol nelle ultime tre partite in campionato, ha partecipato attivamente a quattro reti in tre sfide contro l’Empoli in Serie A (due reti e due assist).

L’Empoli è una delle quattro squadre contro cui Gregoire Defrel ha segnato maggiormente in Serie A: tre reti in cinque sfide; in più sei degli ultimi sette gol dell’attaccante francese in campionato sono arrivati fuori casa.

***