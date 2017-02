Empoli-Torino: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Dimarco; Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Mchedlidze. All. Martusciello

Indisponibili: Barba

Squalificati:

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

Indisponibili: Molinaro, Obi, Avelar, Acquah, Zappacosta, Carlao

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

L’Empoli è imbattuto contro il Torino in Serie A dal dicembre 2006: da allora i toscani hanno vinto quattro sfide pareggiandone altrettante, concedendo in totale una sola rete ai piemontesi.

In casa i toscani sono imbattuti contro i granata in Serie A: due vittorie inframezzate da cinque pareggi consecutivi.

L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe in campionato, senza subire alcun gol: gli azzurri non arrivano a quattro successi interni di fila in Serie A da febbraio 2007.

Quattro i gol incassati dagli uomini di Martusciello nella partita coi calabresi, ne aveva subiti due nelle precedenti sei giornate, tenendo cinque volte la porta inviolata.

Il Torino ha vinto appena una volta nelle ultime otto giornate di campionato, perdendo quattro partite in questo parziale.

L’Empoli è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in questa Serie A, 10.

Dall’altra parte il Torino viene da due trasferte in cui non ha segnato alcun gol, ma non arriva a tre da aprile 2009.

L'Empoli è l’unica squadra che ha sempre perso dopo essere passata in svantaggio in questa Serie A: 11 volte su 11.

Solo il Napoli (187) ha tentato più tiri da fuori del Torino (163) in questo campionato, mentre è proprio l’Empoli ultima in questa speciale classifica con 69.

Levan Mchedlidze ha segnato cinque gol nelle ultime sei presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva siglati nelle precedenti 54.

Massimo Maccarone ha trovato il gol in quattro delle sette sfide contro il Torino in Serie A, inclusa l’ultima giocata al Castellani (maggio 2016).

***