Empoli-Udinese: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Mauri, Croce; Saponara; Marilungo, Mchedlidze. All.: Martusciello

Squalificati: Dioussé (1)

Indisponibili: Zambelli, Barba, Cosic

Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All.: Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Widmer, Wague, Badu

STATISTICHE OPTA

L’Udinese ha vinto quattro delle ultime sei sfide in A contro l’Empoli (1N, 1P) ed ha perso solamente quattro delle 21 partite (9V, 8N) nel massimo campionato contro la squadra toscana.

In più, l’Empoli non vince in casa da cinque incontri contro i friulani in A (3N, 2P), l’ultima vittoria al Castellani risale al febbraio del 2004: 2-0.

L’Empoli ha perso solo una delle ultime cinque partite (2V, 2N), tenendo la porta inviolata in quattro di queste occasioni.

I toscani hanno vinto le ultime due sfide interne di campionato: non arrivano a tre successi casalinghi di fila in Serie A da febbraio 2007.

L’Udinese ha perso le ultime due partite dopo che aveva conquistato 10 punti nelle precedenti quattro sfide di campionato (3V, 1N).

Contro la Sampdoria è arrivato il sesto 0-0 per l’Empoli in questo campionato, più di qualunque altra squadra nei maggiori cinque campionati europei.

L’Empoli è la squadra della Serie A che ha segnato meno gol (11) ed effettuato meno tiri (173).

Tre gol in quattro presenze contro l’Empoli per Duván Zapata in Serie A: a nessun’altra avversaria ha realizzato più gol nella massima serie.

Tra i difensori, solo Alex Sandro (87) ha effettuato più cross su azione di Manuel Pasqual (76) in questa Serie A.

Nessun giocatore ha ricevuto finora più cartellini gialli di Giuseppe Bellusci in questa Serie A (otto).

***