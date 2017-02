Enrico Preziosi: “Simeone? Il Milan prende solo giocatori in prestito”

" Giovanni Simeone al Milan? Circolano tantissime voci. Ma è la società meno adatta a una candidatura. E' per il semplice fatto che Galliani, mio amico, mi avrebbe detto al bar 'dammi Simeone', ma lui sa che non ha possibilità di prendere giocatori se non in prestito. Non ha potere finché non entreranno i cinesi "

Così Enrico Preziosi, presidente del Genoa, sul futuro dell'attaccante argentino, rivelazione della stagione rossoblù. "Non siamo una società che spende milioni, perché non li abbiamo. Simeone lo abbiamo osservato per bene, sapevo benissimo che era un giocatore importante, ma che comunque doveva crescere. Ha anticipato quello che poteva essere il suo risultato sul campo, è nel suo DNA lavorare tantissimo, ha voglia di apprendere e determinazione. Il padre Diego? Lo conosco dai tempi del Pisa, credo che il figlio abbia la stessa 'garra' del padre. Tutti parlano già della plusvalenza ma se noi non facessimo così non staremmo in piedi. So che per qualcuno può essere fastidioso ma io faccio quello che posso, più di così non riesco".