Esame Juventus per Gagliardini, emblema di un'Inter che vuole diventare grande

Il J-Stadium come banco di prova dopo le sette vittorie consecutive in campionato. Un paradosso? Non proprio, perchè l’Inter di Stefano Pioli deve salire ulteriormente di colpi per dimostrare di potersi sedere al tavolo delle prime tre, quello che conduce dritti dritti alla prossima Champions. Da tanti addetti ai lavori indicata come la potenziale “anti-Juve” quest’estate, dopo un giro immenso e tortuoso caratterizzato da un brusco cambio di guida tecnica l’Inter è di nuovo a ridosso dei cancelli del paradiso. Chi meglio del giovane terribile Roberto Gagliardini potrebbe impersonare la voglia di emergere dell’Inter del “potenziatore” Pioli, attesa domenica sera dalla partita più importante dell’anno, quella che ne definirà lo status?

" Gagliardini è bravo ma giocare a San Siro non è facile: sarà un bell'esame per lui. Bernardeschi invece fa parte di quella schiera di talenti italiani di cui ora, improvvisamente, in Italia si sono accorti tutti. "

Parole anche condivisibili quelle di Massimiliano Allegri all’indomani dell’acquisto nerazzurro di Roberto Gagliardini: parole che però qualcuno ha scambiato con della velata ironia sull’ex centrocampista dell’Atalanta, come un modo per snobbarlo senza troppi rimpianti legati al mancato approdo a Vinovo. Perché Gagliardini, sì, piaceva e non poco a Marotta, bruciato sul filo di lana dalla task force di mercato dell’Inter. Dell’impatto sfolgorante di Gagliardini in nerazzurro si è già scritto abbondantemente, riuscirà il polivalente centrocampista a dimostrare di essere immune al miedo escenico da big match dopo aver giganteggiato nelle sue prime recite?

Inter - Gagliardini - 2017LaPresse

" È una gara difficile contro la squadra più forte, ma andiamo lì per fare risultato. Abbiamo la convinzione di poter andare a Torino e potercela giocare. Dobbiamo partire forte, restare corti e poter attaccare. "

L’esame di laurea per il ragazzo di Bergamo è ancora da sostenere, quello per così dire "attitudiunale" ha già offerto ottimi riscontri: Gagliardini ha personalità, idee chiare e quella sana voglia di spaccare il mondo tipica dei giovani ambiziosi. La conferenza stampa in vista della super sfida di Torino ha detto questo, la palla ora passa al campo. Sarà una prima volta per il classe 1994: nel match di andata tra Juventus e Atalanta era squalificato, dalla sfida di Coppa Italia fu esentato perchè in predicato di passare all’Inter. La Dea, priva del suo miglior profilo in mezzo al campo, uscì con le ossa rotta dal match di campionato (andò appena meglio in Coppa Italia). Non fu certo un caso...

