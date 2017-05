Espanyol: riscattato Diego Lopez dal Milan

E' ufficiale il passaggio definitivo di Diego Lopez dal Milan all'Espanyol. Il club catalano annuncia il riscatto del 35enne portiere, che ha firmato un contratto triennale che prevede una clausola rescissoria di 50 milioni. "E' un giorno molto felice", il commento dell'ormai ex rossonero, che ha disputato l'ultima stagione con i biancoblu in prestito, ai microfoni della televisione del club. "Ho fatto qui una sola stagione, ma è stata meravigliosa. Voglio ringraziare la società, l'allenatore, lo staff tecnico, i colleghi e i tifosi. Il mio desiderio era quello di proseguire qui".