Evra lascia la Juventus, è fatta con l'Olympique Marsiglia: domani le visite mediche

Evra saluta l'Italia e dopo un mese di voci e trattative, ora è definitivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il laterale francese ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e già domani sarà in città per le visite mediche e la firma del contratto. Il trasferimento sarà a titolo definitivo ed il giocatore firmerà un contratto di un anno e mezzo, con l'opzione del rinnovo per un'altra stagione. Con i bianconeri, in 18 mesi, 82 presenze e 3 reti complessive. Evra torna in Ligue 1 dopo aver chiuso nel 2004 la sua esperienza al Monaco, allora allenato da Deschamps.

