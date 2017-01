Evra lascia la Juventus, è fatta con l'Olympique Marsiglia: ufficiale

Evra saluta l'Italia e dopo un mese di voci e trattative, ora è definitivo. Il laterale francese ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e in serata ha firmato un contratto da 18 mesi con i transalpini.

Il trasferimento è a titolo definitivo e Evra ha un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Con i bianconeri, in 18 mesi, 82 presenze e 3 reti complessive. Evra torna in Ligue 1 dopo aver chiuso nel 2004 la sua esperienza al Monaco, allora allenato da Deschamps.