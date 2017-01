Evra si allontana dalla Juventus: è sempre più vicino il sì al Crystal Palace

E’ ormai quasi certo che Patrice Evra alla fine di questa sessione di mercato non sarà più un giocatore della Juve. Allegri non lo convoca più da quattro partite e la rottura con la società sembra definitiva. Il giocatore vorrebbe tornare in Inghilterra dove ha trascorso più di otto anni con la maglia del Manchester United. La società inglese più interessata al momento è IlCrystal Palace.

La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, infatti il club inglese dovrebbe essere in grado di offrire al terzino non uno, ma due anni di contratto per riuscire così a garantire un ingaggio da 2,5 milioni di euro, che è quello che al momento chiede Evra.

Il francese, nei due anni e mezzo trascorsi alla Juventus è stato un punto di riferimento dello spogliatoio bianconero e non sarà facile sostituirlo; ma appare evidente che Evra ormai non rientra più nei piani di Allegri che da circa un anno gli preferisce stabilmente Alex Sandro. Il terzino sinistro classe ’81, che è entrato nella fase finale della sua carriera vorrebbe quindi giocare con più continuità e per farlo si sente obbligato a lasciare Torino. Nelle prossime ore scopriremo se la sua nuova meta sarà il Selhurst Park, nel sud di Londra: la storica casa del Crystal Palace.