Facciamo i conti: business Totti, quanto è costato e quanto ha dato alla Roma in 25 stagioni?

Più che un capitano, un fuoriclasse e un punto di riferimento costante ed eterno, possiamo parlare di un vero e proprio marchio. "Francesco Totti 10". Un brand che in 25 stagioni sportive ha portato alla Roma tantissimo, in termini di visibilità, di risultati sul campo ma anche di entrate economiche. Un uomo che stabilito qualsiasi tipo di record e che difficilmente verrà eguagliato o superato in futuro in termini di popolarità nella Capitale. Un giocatore unico che, però, il club giallorosso ha anche saputo "coccolare", premiare e arricchire, grazie ad ingaggi milionari e duraturi. Totti per la Roma è e rimarrà sempre un motivo di orgoglio e al tempo stesso una fonte di guadagno. Roma, intesa sia come città che come società, sarà sempre per Totti la culla da dove non è mai uscito. Un legame indissolubile che, per quanto vi elencheremo tra poco, è comunque convenuto ad entrambe le parti.

Gli ingaggi di Totti

Stagione Stipendio netto Totti (milioni di euro) 1994/95 0,2 1995/96 0,5 1996/97 0,5 1997/98 0,5 1998/99 1,5 1999/00 2,5 2000/01 4 2001/02 4,5 2002/03 5 2003/04 5,5 2004/05 6 2005/06 6 2006/07 5,8 2007/08 5,8 2008/09 5,8 2009/10 5,8 2010/11 5 2011/12 4,8 2012/13 4,8 2013/14 4,8 2014/15 2,5 2015/16 2,5 2016/17 1,2

Totti: in 25 stagioni 86 milioni netti di stipendio

Il numero 10 giallorosso ha esordito in Serie A il 28 marzo 1993, quando aveva solo 16 anni, nei minuti finali di Brescia-Roma. Con un lavoro di ricerca basato su dati ufficiali, bilanci, quotidiani nazionali e archivi, abbiamo provato a ricostruire la sua parabola di ingaggi. La Roma in 25 stagioni (23 se si saltano le due in cui era ancora minorenne) ha versato a Totti, tra stipendio e cessione di diritti di immagine, 86 milioni di euro netti, quasi quattro milioni di euro netti in media all'anno. Più o meno 160 milioni di euro lordi all'anno (quindi quasi 8 di media a stagione). Concordando con il sito Calcio e Finanza, la stagione in cui Totti ha guadagnato di più sono state la 2004/05 e la 2005/06 (sei milioni di ingaggio), mentre nella stagione in corso lo stipendio del simbolo giallorosso si è ridotto a 1,2 milioni di euro (secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport).

AS RomaGetty Images

Roma: 50 milioni di euro di magliette

Secondo quanto ripotato dal quotidiano La Repubblica, dal 1997, quando la maglia numero 10 è finita sulle spalle di Francesco Totti, la Roma ha venduto circa 900 mila magliette, per un incasso complessivo oltre i 50 milioni di euro. Tutt'oggi la maglia più vendute della Roma sono ancora quelle del Capitano. E il rapporto con un altro giocatore molto apprezzato a Roma come Nainggolan rimane di circa 10 a 1: una maglia del belga ogni 10 di Totti in media. E tutto questo vorticoso giro di denaro ovviamente esula dalle magliette contraffatte che, purtroppo, in Italia siamo costretti spesso a vedere nelle bancarelle. Senza dimenticare tutti gli sponsor ai quali Totti ( e di riflesso la Roma) si è legato: da Diadora a Vodafone, da Pepsi a Fiat, da Lottomatica, fino all'amata Nike, che non a caso è da anni sponsor tecnico giallorosso.

L'azienda Totti non si fermerà domenica

Totti avrebbe potuto, in vari momenti della sua carriera, lasciare la Capitale ed andare a guadagnare altrove, magari vincendo di più. Ma al contrario di quanto si pensi, anche al "Pupone" è convenuto stringere un patto così viscerale con la città e la squadra di Roma. Il mondo economico di Totti, infatti, non ruota solo attorno al calcio. Possiede a Roma e dintorni sette società, dall’immobiliare all’organizzazione eventi, con la società Number Ten a fare da holding di famiglia. Tutte gestite da Riccardo, il fratello di Francesco. L’azienda Totti, sempre secondo le stime offerte da Repubblica, vale 3 milioni l’anno di fatturato. E non si esaurirà con l’ultima partita del capitano. Anzi, proprio ldopo aver chiuso con l'agonismo, Totti potrà dedicarsi a tempo pieno ad altre attività (come ad esempio la scuola calcio "Totti Soccer School”, nata nel 2003, che può vantare 500 iscritti all’anno). E anzi, magari, potrebbe diventare una sorta di ambasciatore giallorosso, un uomo-immagine per i vari progetti internazionali della Roma. Insomma, il brand Totti esula ormai dal Totti calciatore e pare destinato a durare ancora per molti anni.