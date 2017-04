Facciamo i conti: chi ha scommesso ad inizio anno su Monaco o SPAL, ora sogna una fortuna

Alla fine della scorsa stagione vi avevamo raccontato la folle intuizione di Karishma Kapoor, la ragazza di 20 anni che aveva scommesso a luglio 2015 ben due sterline sulla conquista del titolo da parte del Leicester, vincendone poi 10000 il giorno della consacrazione delle Foxes come campioni in Premier League. Con lei altre pochissime persone avevano provato a richiare qualche pound su quella pazza quota: 5000 volte la posta per i bookmakers inglesi. In questa stagione, nei top-5 campionati europei, non ci saranno sorprese del genere. L'imponderabile non si è concretizzato, nonostante il Lipsia in Germania (pagato 300 volte la posta ad inizio anno) e il Nizza in Francia (150 volte la posta) siano andate molto vicine ad un'impresa che ormai non pare più possibile. Tra le rivelazioni stagionali, però ce ne sono due in particolare che potrebbero aver stuzzicato la fantasia di molti. La cavalcata del Monaco in Champions League, che ora sfida la Juventus per conquistarsi una finale inimmaginabile ad agosto, e la SPAL in Serie B, che da neopromossa sta dominando un campionato cadetto con ben altre candidate alla promozione. Intraprendiamo allora insieme questo viaggio alla scoperta delle quote più succulente della scorsa estate, capendo poi quanto possono fruttare in questo finale di stagione.

Nota: le quote indicate riguardano una media tra i principali bookies italiani e internazionali.

Monaco da sballo: a caccia di un doppio colpo storico

Ad agosto 2016 la vittoria del Monaco in Champions League era pagata 250 volte la posta. Alcuni bookmakers lo inserivano addirittura nella quota "altro", data a 51, considerando ben altre squadre meritevoli di una considerazione per il possibile successo finale. Nella semifinale contro la Juventus i monegaschi partono decisamente sfavoriti, ma resta per ora il fatto che chi ha investito 10 euro sulla squadra di Jardim in estate, ora sogna ancora di intascarne 2500. Ma già, ad esempio, solo averlo "giocato" in semifinale ha pagato 150 volte la puntata. Con 10 euro, vincita sicura di 1500. La straordinaria stagione di Falcao, Mbappé e compagni, però, non riguarda solo la maggior competizioni europea per club. In Ligue 1 sono al primo posto appaiati al PSG (ma con una gara in meno) e sono in piena corsa per strappare il titolo ai parigini. Il Monaco campione di Francia a luglio dello scorso anno era dato tra le 12 e le 15 volte la puntata. Tantissimo se consideriamo la quota 1,50 per il PSG o quella tra gli 8 e i 10 del Lione di Lacazette. Immaginate una giocata in combinata campione d'Europa e di Francia? Sì, 250 per 15: quota di 3750. Con un euro avreste una vacanza ai Caraibi pagata.

AS MonacoGetty Images

SPAL a un passo dall'impresa storica, Verona e Frosinone erano pagate poco

La seconda grande rivelazione di questa annata, riguarda la Serie B italiana. Negli ultimi anni il campionato cadetto ha spesso regalato promozioni difficili da ipotizzare. La SPAL, che a quattro giornate dalla fine è vicina ad un ritorno nella massima serie che manca da circa 60 anni, è una di queste. Il salto di categoria della SPAL ad agosto era pagato tra le 65 e le 75 volte l'importo scommesso. Con 10 euro giocati circa 700 di vincita. Un'infinità, soprattutto se ad esempio constatiamo che l'Hellas Verona era dato a 3 o 3,50 volte la posta e il Frosinone a 7 o 8. Solamente Ascoli, Latina, Cittadella, Pisa e Ternana avevano quote-promozione superiori ai ferraresi.

Chelsea surprise: Conte in Premier non partiva favorito

Rimane sempre difficile da decifrare la Premier League. Dopo la favola Leicester, sta arrivando un altro risultato abbastanza sorprendente. Sicuramente non allo stesso livello di quello delle Foxes, ma comunque non così scontato come può sembrare ora. Il Chelsea campione in Inghilterra era quotato a 7 volte la giocata a luglio 2016, più alto di Arsenal (6), Manchester City (2,20) e United (3,5). Chi ha creduto nelle doti tecniche di Antonio Conte ora potrebbe venir ripagato. Anche Romelu Lukaku, attuale capocannoniere del campionato, non era così favorito: dato a 14 volte la posta, più di Ibrahimovic, Kane e Aguero.

Belotti - Torino-Udinese - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Capocannoniere: Dzeko o Belotti? L'azzardo paga

Ben sei calciatori, invece, sono ancora in piena corsa per vincere la classifica marcatori della Serie A. E se Mauro Icardi (quota 10 in estate) e soprattutto Gonzalo Higuain (dato solo a 2 dopo le 36 reti dello scorso campionato) si potevano prevedere, molto meno quotati erano Dzeko, Belotti e Mertens. Il duo che sta comandando la classifica cannonieri, Dzeko e Belotti (entrambi a 25 gol), potrebbe far gioire chi diversi mesi fa ha puntato su di loro. Il bosniaco era dato a 15 volte la posta, l’attaccante della Nazionale addirittura a 20. Mertens era dentro la sezione “altro”. Tra chi, invece, era tanto considerato dai bookmaker e ha fallito, troviamo Paulo Dybala e Carlos Bacca, entrambi pagati 11 volte circa la giocata, ma lontanissimi dal titolo di re dei bomber.

Juventus, Barcellona o Real, Bayern: quando i pronostici vengono rispettati

Ricordandovi che, chi scommette, deve farlo con giudizio e con moderazione, va anche detto che i bookies, quando ad inizio stagione preparano le loro quote, sono sempre oculati. La vittoria della Juventus in Champions era tra le 8 e le 12 volte la posta giocata. Mentre il Real Madrid era tra le 6 e le 7, e l'Atletico veleggiava tra le 12 e le 15. Insomma, tre delle quattro semifinaliste dell’edizione attuale non erano così inimmaginabili. Così come avevano quote bassissime (tra le 1,50 e le 3 volte la posta) il possibile sesto Scudetto consecutivo della Juventus in Serie A o il successo del Bayern in Germania, del Real o del Barcellona in Spagna, o del PSG in Francia. I pronostici, quindi, spesso vengono rispettati. E chi ha provato ad azzardare, con qualche decina di euro, ad inizio stagione su risultati difficili da azzeccare, ora può godersi le ultime settimane di tensione, sognando di poter incassare laute vincite con minimi investimenti.