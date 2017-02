Facciamo i conti: incassi da stadio, la Juventus sovrasta l’Inter

Inter-Juventus del 18 settembre 2016, gara di andata di questo campionato, ha fatto registrare il nuovo primato d'incasso per una gara di Serie A: il club nerazzurro ha incassato 3.943.518 euro grazie ai 76.484 spettatori presenti. Il precedente record (3,7 milioni) era stato stabilito proprio in Inter-Juve del 2015/16. L’Inter, infatti, nonostante i risultati altalenanti delle ultime stagioni, continua ad essere amata dai propri tifosi. Lo testimoniano i 43.900 spettatori medi per le gare casalinghe di campionato dei nerazzurri considerando le ultime due stagioni (2015/16 e quella in corso), il dato medio più alto per un club di Serie A. Più dei 39.300 collezionati in media nello stesso periodo dalla Juventus, che però a differenza dell’Inter riempie praticamente lo Stadium al 95% del totale. Avere un impianto di proprietà, poi, fornisce un vantaggio sostanziale ai bianconeri.

Spettatori medi: l’Inter domina negli ultimi 2 campionati

Come dicevamo, quindi, l’affezione del pubblico nerazzurro alla propria squadra del cuore non si discute. Se consideriamo i dati dalla stagione 2011/12, la prima dello Stadium bianconero, l’Inter ha mantenuto quasi 44 mila spettatori medi a partita, contro i 38.500 della Juventus. Quella nerazzurria e quella bianconera, infatti, sono le due società che guadagnano di più dalla vendita di biglietti e abbonamenti per quanto concerne il solo campionato italiano. Più di Milan, Napoli, Roma o Fiorentina. Ovviamente le coppe europee e in particolar modo la Champions League, garantiscono entrate nettamente superiori. Ed è proprio per questo motivo che osservando l’incasso globale da stadio, quello che gli autori del famoso “Report Deloitte Football Money League” chiamano “matchday revenue”, la Juventus può vantare entrate nettamente superiori a quelle dell’Inter.

Spettatori medi in Serie A dal 2011/12 (fonte Stadiapostcards)

Juventus Inter 2016/17 39920 42320 2015/16 38660 45500 2014/15 38550 37270 2013/14 38320 46240 2012/13 38600 46550 2011/12 37540 44800

Incassi da stadio: nessuno in Italia come la Juventus

Nelle ultime cinque stagioni (escludendo quella in corso), la Juventus si è sempre assestata sopra i 30 milioni di euro stagionali di “matchday revenue”. Raggiungendo la finale di Champions 2015, addirittura, i bianconeri hanno superato quota 50 milioni di euro. Nessun club italiano può vantare tali cifre come incassi da stadio, neppure chi come Milan o Inter, registra spesso dati medi di spettatori superiori a quelli bianconeri. In media l’Inter nelle ultime cinque stagioni ha guadagnato solo 22 milioni di euro in media dallo stadio: 109 milioni totali contro i 206 della Juventus. Troppo poco per chi ambisce ad essere un top club europeo. Zhang e tutta la dirigenza Suning lo sanno bene. E al tempo stesso che in Italia venga continuamente citata la Juve come esempio da seguire per quanto riguarda lo stadio.

Incassi da stadio dal 2011/12 (fonte Deloitte)

Juventus (milioni di euro) Inter (milioni di euro) 2015/16 43,7 25,7 2014/15 51,4 22,2 2013/14 41 18,8 2012/13 38 19,4 2011/12 31,8 23,2

Il fattore Stadium: 27 vittorie di fila in casa

Oltre ai meri dati statistici ed economici, lo Stadium si è anche trasformato in un vero fortino per i bianconeri. Battendo 2-0 la Lazio allo Juventus Stadium nell’ultimo turno casalingo, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato il 27° successo consecutivo in casa in Serie A. Un record assoluto per il campionato italiano, che migliora proprio quello della stessa Juventus targato Conte-Allegri tra il 2013 e il dicembre 2014 (25 in quell’occasione). La Juventus in casa ha costruito gran parte dei suoi recenti successi, ma i nerazzurri sono consapevoli del loro primato: nel novembre 2012 furono i primi ad espugnare lo Stadium. Un impianto moderno e funzionale, lo stesso che dovrebbe costruire la nuova proprietà dell’Inter per riportare il club nerazzurro nell’èlite del calcio europeo.

