Facciamo i conti: l’insospettabile top-10 degli sportivi italiani più pagati

Il calcio in Italia paga più di qualsiasi altro sport. Lo dicono cifre da capogiro e tutti i numeri del business “pallonaro”, che nel nostro Paese sovrasta qualsiasi altra attività sportiva. Ed è normale che, in un panorama così gerarchicamente definito, siano proprio i calciatori quelli ad essere più pagati. Nella top-10 di chi, tra gli italiani, può vantare lo stipendio più alto troviamo solamente tre esponenti altri sport: la leggenda vivente Valentino Rossi e le due star Nba Gallinari e Belinelli. Ma, paradossalmente, in questa speciale graduatoria soltanto tre giocatori militano nel nostro campionato. Pellè in Cina, come risaputo, e gli ex-bianconeri Pirlo-Giovinco nell’MLS americana, ad esempio, guadagnano molto di più dei migliori italiani della Juventus (Bonucci e Buffon). Così come Verratti, che al PSG è ricoperto d’oro, con un ingaggio che forse un paio di società del nostro campionato si possono permettere.

La top-10 degli sportivi italiani più pagati

1 - Graziano Pellè, 15 milioni

Se ne è discusso tantissimo la scorsa estate. Ma Graziano Pellè, secondo le cifre ufficiali, dal Shandong Luneng Taishan Zuqiu Julebu incassa uno stipendio netto di 15 milioni di euro. Alcuni dubitano sulla cifra reale, che per adesso risulta essere tra le prime cinque al mondo versate per un ingaggio annuo di un calciatore (poco sotto quelle che percepiscono Messi e Ronaldo).

2 - Danilo Gallinari, 14 milioni

Il fuoriclasse dei Denver Nuggets, con nove anni di Nba alle spalle, è al secondo posto tra gli atleti italiani più pagati. Gallinari quest’estate potrebbe uscire dal suo contratto da quasi 16 milioni di dollari all’anno e diventare free agent. Ma i Nuggets paiono disposti ad alzare (e non di pcoo

Danilo Gallinari, Andrew Wiggins, Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves, NBA 2016-17 (LaPresse)LaPresse

3 - Valentino Rossi, 7,5 milioni

La Yamaha paga al campione pesarese 7,5 milioni l'anno. Ma il suo indotto economico, ovviamente, è più alto di qualsiasi altro sportivo italiano. Se volete capirne la portata, vi invitiamo a leggere QUI

4 - Daniele De Rossi, 6,5 milioni

Il centrocampista della Roma e della Nazionale sta per terminare il suo contratto con la Roma. A giugno, infatti, scadrà il suo accordo con i giallorossi. La proprietà è decisamente intenzionata a rinnovargli il contratto, che, vista l'età del giocatore, verrà firmato a cifre decisamente inferiori. A meno che qualche altro club non si inserisca. In estate, comunque, il suo nome da questa top-10 è destinato a non esserci più.

5 - Sebastian Giovinco, 6,5 milioni

Una star in MLS, capace col Toronto FC di segnare quasi 50 gol in due stagioni e mezza. Percepisce 7,1 milioni di dollari netti all’anno, praticamente 6,5 milioni di euro. Molto più di suoi tanti ex colleghi della Juventus.

Video - Doppietta di Giovinco e gol di Kakà nella vittoria di Toronto su Orlando 02:28

6 - Marco Belinelli, 6,1 milioni

A luglio 2016 ha siglato con gli Charlotte Hornets un biennale da 13,26 milioni di dollari (12,2 milioni di euro). Seconda giocatore di basket dopo Gallinari, uno dei tre a non essere calciatore.

7 - Marco Verratti, 5,6 milioni

La scorsa estate l’ex centrocampista del Pescara ha rinnovato (per la quarta volta in tre anni) con il PSG fino al 2021. Al netto incassa 5,6 milioni di euro, senza considerare i bonus. Ma le big europee (tra cui la Juventus) sono pronte a corteggiarlo in estate. Nuovo aumento in vista?

VerrattiImago

8 - Andrea Pirlo, 5,4 milioni

Il New York City FC gli recapita uno stipendio di 5,9 milioni di dollari. Lui ha lasciato la Juventus (dove percepiva meno) per provare questa nuova esperienza a stelle e strisce. Finale di carriera lussurioso.

9 - Leonardo Bonucci, 5 milioni

A dicembre la Juventus ha annunciato il rinnovo del difensore fino al 30 giugno 2021, alzando l'ingaggio da 3,5 milioni annui ai 5 (più bonus) odierni. Difensore italiano più pagato. Giustamente blindato vista la serrata corte estiva del Manchester City.

10 - Gianluigi Buffon, 4 milioni

Un fuoriclasse assoluto a chiudere questa top-10. In questa, che è probabilmente la sua penultima stagione da calciatore, guadagna ancora 4 milioni l’anno. Portiere italiano più pagato, ma anche quello più titolato tra quelli in circolazione.

