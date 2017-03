Facciamo i conti: Milan-closing, cruda analisi di una vicenda incredibile

Il magnate di Singapore Peter Lim, poi Zong Quinghou, secondo uomo più ricco di Cina, e Mr. Bee Taechaubol , ma anche Wang Jianlin, Sal Galatioto e Nicholas Gancikoff, Yonghong Li, il fondo Sino Europe, con al suo interno a turno Haixia Capital, Yongda Group e, ancora, China construction bank, Ping An Insurance, Baoshang bank, Huarong international, Tcl corporation. Domanda immediata: quante volte li avete sentiti nominare negli ultimi tre anni? Se siete tifosi del Milan, migliaia. Se siete semplicemente appassionati, probabilmente centinaia. Curiosamente la nuova data scelta per l'ormai famigerato "Closing" è all'inizio di aprile. Aprile 2017. Potremmo definirlo un anniversario, visto che le prime voci di vendita dell'Associazione Calcio Milan sono circolate nell'ormai paleolitico aprile 2014. Sono passati tre anni e, per adesso, nel Milan sono cambiati solo allenatori e giocatori, ma non chi governa.

Peter Lim e Mr. Bee: nomi fasulli o persone non troppo interessate?

Peter Lim, magnate di Singapore (considerato tra i 40 uomini più ricchi del suo Paese e diventato ricco dal nulla) è il primo ad avvicinarsi al club rossonero nell'aprile 2014, prima di virare immediatamente sul Valencia (del quale é diventato maggior azionista nel maggio 2014). Il 31 luglio 2015 alla corte di Silvio Berlusconi arriva il leggendario Mr. Bee Taechaubol, emissario di una cordata di investitori che vuole rilevare il 48% del Milan per 480 milioni di euro (attenzione alle cifre, è una valutazione praticamente doppia rispetto ai 520 milioni per il 99,9% attuale). Arrivano gli incontri, i comunicati congiunti, le strette di mano, le foto e i preannunci di regali di Natale. Mr Bee, broker di professione, soggiorna all’hotel Hyatt di Milano. Sembra fatta, ma poi l'affare salta all'improvviso. Del Milan, però, ormai si parla di continuo in tutto il mondo. "Berlusconi vuole vendere uno dei club più titolati e con più tifosi al mondo, affrettatevi". Questo pare essere il messaggio globale che si sparge come olio ad ogni latitudine del pianeta. Un ottimo tormentone mediatico. Si palesa anche un fondo di investimento americano chiamato Madison che, a cifre molto inferiori, appoggerebbe Mr Bee. Niente da fare. Spunta Alibaba, il gigante dell`e-commerce che è già comproprietario del Guangzhou Evergrande, poi una serie di proprietari cinesi vari, tra cui quello condotto dall`advisor Sal Galatioto. La sua GSP offre 730 milioni per l'acquisto del 100% del pacchetto azionario rossonero. Sembra convincente, sembra attendibile, ma il 18 marzo 2016 Fininvest annuncia che ci sono nuovi investitori cinesi.

Il fondo Sino Europe e il primo accordo

Dopo quattro mesi di voci, ipotesi, indagini e ricerche, il 5 agosto del 2016 viene annunciata la firma preliminare dell'accordo con Sino Europe Sports, una cordata cinese non ben identificata, guidata da a Yonghong Li e legata anche al governo cinese e ad un paio di grandi banche cinesi. Un fondo che ha trattato in gran segreto con Fininvest e con la dirigenza del Milan. Visto anche quanto emerso dai documenti di Calcio e Finanza dello scorso dicembre e dalle inchieste di Espresso e Fatto Quotidiano, non c’è alcuna speranza di capire esattamente chi investe in un veicolo come Sino Europe, spedendo soldi dai conti bancari della Rossoneri Sport Investment (11 milioni di euro di capitale) e della Rossoneri Champion (11 centesimi di euro di capitale), due società di Hong Kong costituite il 28 giugno 2016 e il 26 settembre 2016. Entrambe amministrate da Chen Huashan, il manager di Sino Europe, non molto noto nemmeno in Cina. In ogni caso l'accordo è chiaro: versamento di una caparra da 100 milioni di euro entro fine agosto, closing previsto tra fine novembre ed inizio dicembre, con versamento di altri 420 milioni di euro (320 milioni per completare l'eventuale acquisto del 99,93% di quote del Milan posseduto da Fininvest più ulteriori 100 milioni a copertura della gestione corrente del club). E inoltre copertura dei 220 milioni di debiti e investimenti sul calciomercato d 350 milioni di euro per le prossime tre stagioni.

Breve inciso: per comprare il Milan serve un miliardo di euro

In sintesi, per comprare il Milan, Sino Europe Sports deve sborsare 520 milioni di euro, più 220 milioni di euro di debiti, più 100 milioni di euro da immettere subito nelle casse della squadra su un budget triennale di 350 milioni, più un costo di gestione mensile per la squadra che viaggia fra i 12 e i 14 milioni di euro. Facciamo noi i conti per voi: il totale è superiore ad 1 miliardo di euro, soltanto per il primo anno di gestione. Insomma una valutazione abbastanza vicina a quella che Berlusconi aveva stimato fin dall’inizio (Ricordate i 480 milioni per il 48%?), ma che con i mesi era cambiata. Una cifra altissima, assolutamente alla portata di pochi.

Le tappe della vicenda:

Aprile 2014 Interesse Peter Lim Luglio 2015 Arriva Mr Bee 18 Marzo 2016 Fininvest: ci sono nuovi investitori cinesi 5 Agosto 2016 Annuncio firma preliminare con Sino Europe Fine agosto 2016 Sino Europe versa PRIMA Caparra da 100 milioni 7 Dicembre 2016 Spostamento Closing a marzo 13 Dicembre 2016 Sino Europe versa SECONDA Caparra da 100 milioni 1 Marzo 2017 Prima Assemblea: si prospetta nuovo slittamento 3 Marzo 2017 Ufficiale: Closing rinviato 10 Marzo 2017 Termine pagamento TERZA Caparra da 100 milioni

L'ultimo slittamento: si va ad aprile con una nuova caparra

Talmente alta che tra ieri ed oggi si è diffusa la sensazione che il benedetto "closing" nemmeno questa volta "s'ha da fare". Gli investitori, capitanati da Yonghong Li, avrebbero riscontrato delle difficoltà nel versare la cifra entro i tempi previsti e così Fininvest avrebbe concesso una proroga di ulteriori 30 giorni di tempo (date possibili: 30 marzo o 7 aprile) in cambio di 100 milioni da versare entro il 10 marzo, con quella che sarebbe a tutti gli effetti una terza caparra. Insomma, le tre caparre rateizzate, ognuna da 100 milioni, sarebbero addirittura superiori al versamento finale (220 milioni) che Sino Europe Sports dovrebbe versare (condizionale d'obbligo come non mai) tra fine marzo ed inizio aprile. Siamo ai limiti dell'assurdo.

Il valore della cessione del Milan:

DATO MILIONI DI EURO Caparra 1 100 Caparra 2 100 Caparra 3 100 Versamento finale 220 Valore complessivo 99,93% 520 Investimenti obbligati 350 Totale 1090

A prescindere dai rinvii, quali sicurezze per il futuro dà una proprietà così incerta?

I tifosi rossoneri, ormai umiliati dall'ennesimo rinvio, non sanno più a cosa credere e a cosa pensare, vedendo l'evolversi di questa tanto infinita quanto grottesca vicenda. Tralasciando le ipotesi che vedono queste continue caparre come soldi di Silvio Berlusconi provenienti dall'estero e fatti rientrare pian piano (anche perché senza prove si rischiano querele e per adesso le prove sono pari a zero), le domande immediate che circolano nella testa di molti sono le seguenti: che attendibilità ha una eventuale nuova proprietà che continua a non rispettare le scadenze a slittare i termini di pagamento? Quale futuro ci sarà per il Milan se SES e il suo misterioso capo-cordata Yonghong Li non hanno nemmeno i fondi sufficienti all'acquisizione? Perché Suning ha acquistato l'Inter in pochi mesi e questo gruppo cinese non chiude questa lunghissima questione? Perplessità ineccepibili, anche considerando le continue autosmentite fatte in questi mesi da Sino Europe Sports, che garantito di avere a disposizione dei conti offshore per evitare di dover chiedere le famose autorizzazioni al Governo di Pechino, ma che invece pagherebbe proprio con denaro cinese, e che non aveva contemplato una rateizzazione, ma che di fatto sta rateizzando in quattro sessioni il pagamento. Una situazione surreale, una telenovela iniziata male e non ancora conclusa, che ha già abbondantemente fatto perdere la pazienza a chi è affezionato al Milan e non riesce ad intravedere la luce da questo tunnel oscuro intrapreso ormai tre anni fa.