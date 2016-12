Facciamo i conti: nel 2016 l'Inter ha speso più di tutti, Samp e Atalanta virtuose

L'Inter è l'unico club italiano ad avere un saldo negativo tra entrate e uscite di calciomercato superiore ai 100 milioni di euro in questo anno solare. A pochi giorni dalla chiusura del 2016 e dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, abbiamo provato a calcolare, con l'aiuto di Transfermarkt, le cifre spese in questi 365 giorni dalle nostre società. Una somma (riguardante la differenza tra acquisti e cessioni) tra la finestra dello scorso gennaio e i tre mesi estivi. I nerazzurri nelle spese di mercato annuali hanno distanziato di oltre 80 milioni la Roma, seguita poi da Milan, Lazio, Bologna e Juventus. I bianconeri hanno sia speso cifre importanti, che incassato sostanziose somme di denaro, limitando quindi il saldo finale. Tralasciando il comunque fondamentale discorso sulle spese per stipendi dei nuovi acquisti, i tanti rinnovi contrattuali e le varie operazioni spalmate in più stagioni, ma riferendoci alla mera cifra sborsata per ogni giocatore, scopriamo che la Sampdoria vanta un saldo positivo di quasi 40 milioni di euro. Molto superiore alle altre "viirtuose" di questo 2016: Atalanta, Genoa, Fiorentina, Udinese e Napoli.

Squadra Gennaio 2016 (milioni) Estate 2016 (milioni) Saldo (miliioni) Sampdoria 3.7 36.1 39.8 Atalanta 10.5 8.5 19 Genoa 11.1 6 17.1 Fiorentina 2 14.3 16.3 Udinese -1.5 16.1 14.6 Napoli -7.7 20 12.3 Palermo -3.4 14.3 10.9 Empoli 1 9.8 10.8 Chievo 9 -4.8 4.2 Torino -0.9 -0.1 -1 Sassuolo -10.8 7.6 -3.2 Juventus -6 1.2 -4.8 Bologna -1.7 -6.7 -8.4 Lazio -0.7 -8.5 -9.2 Milan 2.4 -12.3 -9.9 Roma 11.6 -34.3 -22.7 Inter 13.5 -116.9 -103.4

Inter regina d'estate, il Sassuolo ha investito sui giovani a gennaio

Più che a gennaio, dove l'arrivo di Eder era stato abbondantemente ripianato dalle cessioni di Guarin in Cina e Alvaro Pereira, l'Inter ha speso tantissimo in estate. Joao Mario, Gabigol, Ansaldi, Candreva, l'opzione onerosa su Caprari e il riscatto di Brozovic. I nerazzurri non hanno badato a spese, rinvigoriti dall'arrivo di Suning e dal nuovo cambio di proprietà. A gennaio, invece, la società che aveva speso maggiormente era stata il Sassuolo, che, però, aveva già lavorato in ottica estiva prendendo Sensi e Mazzitelli, più Trotta, girato poi al Crotone. Giovani dalla B considerati già pronti ad inizio anno per il salto di qualità.

Giocatore Squadra Milioni spesi Higuain Juventus 90 Joao Mario Inter 40 Pjanic Juventus 32 Milik Napoli 32 Gabigol Inter 29.5

Higuain da capogiro, quanto talento con Milik, Pjaca e Gabigol

Il 2016 in generale del calcio italiano verrà indubbiamente ricordato per il tanto discusso passaggio di Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus. 90 milioni di euro (esclusi i bonus) per l'attaccante che nello scorso campionato aveva trascinato gli azzurri in Champions, siglando ben 36 reti in Serie A. Una clausola folle, pagata a fine luglio dai bianconeri, che già avevano sottratto qualche settimana prima Pjanic alla Roma. Le italiane, Juve compresa, hanno però speso tanto in quest'anno per giovani talenti provenienti dall'estero: da Marko Pjaca a Gabriel Barbosa, da "Arek" Milik a Dennis Praet. Investimenti considerevoli per giocatori rivendibili in futuro.

Giocatore Da A Milioni di euro Pogba Juventus Manchester United 105 Morata Juventus Real Madrid 30 Alonso Fiorentina Chelsea 23 Gervinho Roma Hebei China Fortune 18 Vrsaljko Sassuolo Atletico Madrid 16 Vazquez Palermo Siviglia 15 De Roon Atalanta Middlesbrough 15 Soriano Sampdoria Villarreal 14 Guarin Inter Shanghai Shenhua 13 Pereyra Juventus Watford 13

Pogba, la Cina e la Spagna: le italiane hanno venduto tanto

Ovviamente, la Juventus si è potuta permettere l'arrivo di due gioielli come Higuain e Pjanic, grazie alla vendita che ha tormentato tutta l'estate del calciomercato internazionale: Paul Pogba per 105 milioni più bonus al Manchester United. La vendita del francese, oltre a generare una plusvalenza epocale, ha permesso alla Juve di agire sul mercato da dittatrice, fornendo però anche i soldi a Roma e Napoli per completare altre operazioni. Il Real ha "recomprato" Morata alla Juve, ma in generale tutto il calcio spagnolo (con Siviglia e Villarreal in testa) si è interessata a quanto aveva prodotto la Serie A negli anni precedenti. Soriano, Sansone, Vazquez, Vrsaljko. Tanti milioni in entrata, anche per club di medio livello come Sassuolo, Sampdoria e Palermo. Senza dimenticare che, a gennaio 2016, erano venuti in soccorso di alcuni nostri club anche dei magnati cinesi. Guarin e Gervinho (buoni giocatori, non ancora a fine carriera), spediti in Asia da Inter e Roma, potrebbero essere stato i capostipiti di un percorso che vedrà diversi giocatori del nostro campionato emigrare (a suon di denari) in quello cinese. L'ultimo oggetto del desiderio si chiama Nikola Kalinic e gioca a Firenze. Che sia questa la prima sorpresa del 2017?

