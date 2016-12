Fantacalcio, top e flop: Simeone e Bernardeschi le sorprese, Gilardino e Paloschi che delusioni!

Quante volte vi è capitato di girarvi verso un amico dopo l'asta, con lo sguardo sornione, dicendo: "Occhio a questa scommessa, mi farà vincere il campionato". Oppure: "Con un attacco del genere non mi ferma nessuno". Sia per chi ha cominciato ad agosto, che per chi ha preferito aspettare la sosta di settembre per fare l'asta o selezionare la propria squadra, è tempo di fare un primo bilancio stagionale. Dopo quattro mesi pieni e intensi, la Serie A (e di conseguenza il mondo del fantacalcio) ha già emanato le prime sentenze. C'è chi ha deluso, chi ha sorpreso, chi ha reso meno del previsto e chi ha confermato le aspettative. Ci saranno altri cinque mesi e mezzo per smentire questa prima parte di campionato, ma le classifiche, nelle leghe private o pubbliche, sono già abbastanza definite. Sognare rimonte apparentemente proibitive o augurare crolli clamorosi a chi sta dominando, è un grande classico di questo gioco. Nel frattempo ci limitiamo ad analizzare insieme tutti i top e i flop di queste prime 18 giornate di fantacalcio.

Flop porta e difesa: Storari e Gastaldello, che disastro! Rodriguez: dove sono i gol?

La disastrosa fase difensiva del Cagliari (42 gol subiti) ha penalizzato oltre misura uno Storari mai all'altezza. Bersagliato dalla curva, con qualche acciacco di troppo, insidiato da Rafael e ora in partenza, il peggior portiere del campionato ha tradito chi si auspicava una seconda giovinezza. Nel Cagliari, spesso insieme a lui, è affondato anche Mauricio Isla: ok i tre assist, ma una quantità folle di insufficienze. Le stesse prese da Ansaldi, da Dani Alves (che complice infortunio ha dato davvero poco a chi si aspettava tanto da lui) e da quell'enorme delusione chiamata Gonzalo Rodriguez: i gol sono un ricordo, le amnesie difensive la costanza, i votacci una conseguenza. Pesano le due espulsioni di Gastaldello, così come le tante esclusioni di Mehdi Benatia, sorpassato anche da Rugani nelle gerarchie di Allegri.

Flop centrocampo e attacco: Memushaj e il problema rigori, Paloschi e Gila sempre in panchina

Il Pescara è fin qui una delle delusioni della stagione. Verre, che tanto aveva fatto bene in B, non ha azzeccato una partita che sia una, Memushaj ha sbagliato due rigori: troppi in un girone d'andata, imperdonabile per chi l'aveva preso pensando fosse proprio rigorista. Male Alvarez alla Samp, in crollo Aquilani, inadeguato il "Principito" Sosa, mentre Hiljemark sta pagando anche l'annata nera del Palermo. Di Kums si parlava un gran bene: ma gli assist e i gol su calcio piazzato visti in Belgio sono rimasti una vana speranza. Solo due gol e una marea di insufficienze per Riccardo Saponara, mentre uno dei pilastri di Sarri, ora è diventato addirittura riserva: Jorginho, superato da Diawara, non segna mai e ha una media voto nettamente inferiore a quella della scorsa stagione. Davanti il cado dell'anno si chiama Domenico Berardi. Partito fortissimo, si è infortunato e non è più rientrato. In tutte le aste è stato pagato da top player. Avrà modo di ripagare la fiducia con un grande girone di ritorno? Paloschi doveva essere il terminale offensivo ideale per Gasperini: un rigore sbagliato e tanta panchina, visto che il titolare è l'insospettabile Petagna. Gilardino ad Empoli viene dopo Maccarone (male), Pucciarelli, Marilungo e anche Mchedlidze. Ultimo degli ultimi. Il "Mitra" Matri pare non vedere più la porta, mentre Niang, partito bene, è rimasto imprigionato nel suo sentirsi rigorista senza apparenti meriti sportivi. Un po' come Ilicic, che nello scorso campionato era implacabile dagli 11 metri e che quest'anno dal dischetto ha giá sbagliato due volte.

Le cinque scommesse (per ora) perse: Budimir, Luis Alberto, Parigini, De Paul, Penaranda

Top porta e difesa: Come parano i polacchi, Acerbi è una garanzia

Chi ha Gianluigi Donnarumma gode. Voti sempre altissimi e diverse partite senza subire gol. Una certezza. Due rigori parati per Szczesny a Roma, tante parate superlative per l'altro polacco Skorupski, che a Empoli (in prestito dalla Roma), sta confermando le sue qualità. E spesso i toscani non subiscono gol. La Polonia al potere. Dietro Manolas e Alex Sandro erano considerati top e stanno rendendo come ci si aspettava, mentre Masiello ha stupito tutti in zona gol. Benissimo Conti dell'Atalanta e soprattutto Francesco Acerbi, già autore di tre gol e con una media voto paurosa. Pensate se ora il Sassuolo inizia anche a vincere qualche partita in più.

Top centrocampo e attacco: Belotti e Icardi implacabili, Dzeko è rinato, Mertens da urlo

Meno bene del previsto la super coppia della Juventus: Higuain (comunque a quota 10 gol) si sta riprendendo e Dybala ha avuto diversi problemi fisici. Non possono ancora esser considerati top, viste le prestazioni di Belotti, Icardi e Dzeko, veri dominatori di questa prima parte di campionato. Chi ha creduto sul bosniaco, nonostante la pessima annata 2015/16, merita applausi e ha inanellato un colpo clamoroso (pagandolo meno di qualche collega più considerato). Benissimo anche Keita alla Lazio, partito fuori rosa e snobbato da molti. Qualcuno l'ha preso a 1? Ha fatto uno dei colpi dell'anno. Uno, perchè tra questi c'è anche il Cholito Simeone, a quota sei reti e "impronosticabilmente" titolare, considerati gli infortuni e l'imminente partenza di Pavoletti. Kessié ha incantato, il Papu Gomez ormai lo conosciamo bene, così come Hamsik e Felipe Anderson. Merita una menzione Suso, che al Milan si sta imponendo come trascinatore e anche Iago Falque, tornato a Torino sugli standard di rendimento genoani. I due centrocampisti migliori, proprio perché centrocampisti non sono, rimangono Dries Mertens, che da attaccante sta facendo impazzire chi lo ha scelto all'asta, e Federico Bernardeschi: prodezze, doppiette, voti alti, rigori. Chi credeva fosse l'anno della sua definitiva consacrazione? Ma certo: chi lo ha preso tra agosto e settembre e ora può vantarsi con gli amici di aver "sempre creduto in lui".

Le cinque rivelazioni: Gagliardini, Caldara, Fofana, Simeone, Zampano

