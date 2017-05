Fassone assicura: "La nuova proprietà vuole un Milan forte"

"Fin dal primo CdA che abbiamo fatto lo stesso giorno dell'insediamento abbiamo sottoposto alla nuova proprietà il piano dell'anno prossimo, evidenziando come a fronte di investimenti importanti che intendiamo fare per rinforzare la squadra ed essere competitivi nel più rapido tempo possibile, si genererà la possibilità di fare ulteriori aumenti di capitale che abbiamo già previsto". Lo ha detto il nuovo amministratore delegato del Milan Marco Fassone, ai microfoni del canale tematico rossonero, a proposito del futuro del club rossonero

Il mister ha la stima totale non solo mia ma della proprietà, con lui ci si vede e sente quasi quotidianamente. Sono certo che lo percepisce". Lo ha detto l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone blindando la panchina di Vincenzo Montella. "Sgombriamo dal tavolo qualsiasi dubbio sulla guida tecnica del club - ha aggiunto ai microfoni del canale tematico rossonero - La gara con la Roma? Speriamo sia bella, piacevole e magari anche di successo".

L'Europa League per qualcuno è più un peso che non un vantaggio o un piacere. Noi crediamo fortemente che il rientro del nostro club in un contesto europeo sia un passaggio importante e quasi obbligato per riprendere a giocare in quel contesto, ed avere l'abitudine a giocare la partita infrasettimanale". Così il nuovo amministratore delegato del Milan Marco Fassone parlando ai microfoni del canale tematico rossonero della corsa all'Europa League. "Se vogliamo tornare in Champions a partire dall'annata 18/19 un passaggio intermedio in una competizione per noi sarebbe fondamentale - ha concluso - Tutti all'interno del club siamo convinti di voler centrare questo risultato".