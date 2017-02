Fassone-Mirabelli all’Allianz per Alexis Sanchez: sarà il grande colpo post closing del Milan?

Il nuovo Milan sta per nascere. La data è ormai fissata e ben cerchiata in rosso: 3 Marzo 2017. Sarà il giorno che, con ogni probabilità, segnerà l’alba della nuova era rossonera con la cessione a Sino Europe Sports. Con il closing sempre più vicino, il duo Fassone-Mirabelli è sempre più attivo. Il mercato in estate si preannuncia scoppiettante, dunque il loro tour europeo (iniziato da mesi) si è concluso nella serata di ieri all’Allianz Arena di Monaco per assistere al match di Champions League: Bayern Monaco-Arsenal. Il giocatore, oggetto della visita in Germania non è dato saperlo. Ma tutte le ipotesi portano al cileno Alexis Sanchez, attaccante in grado di garantire gol e qualità in avanti. El Nino Maravilla è in scadenza nel 2018 con i Gunners e, già da una settimana, i tabloid inglesi lo danno in orbita rossonera per il prossimo anno. Con la sempre più probabile cessione di Carlos Bacca, il nuovo Milan cinese dovrà necessariamente partire da un attaccante di caratura internazionale.

120-140 milioni da investire sul mercato?

La tappa di Monaco è stata solo l’ultima di un tour europeo, che ha visto i prossimi dirigenti rossoneri viaggiare tra Belgio, Francia, Olanda e Germania stessa. Il budget sarà di quelli importanti (si parla di 120-140 milioni) e i rapporti allacciati dal ds Mirabelli portano a degli obiettivi importanti. Tra tutti Keita Baldè ormai in rotta con Lotito, il tedesco Mahmoud Dahoud del Borussia MoenchenGladbach, Musacchio già trattato la scorsa estate. E chissà se proprio El Nino Maravilla potrà essere l’aperitivo con cui si presenterà Sino Europe Sports al mondo Milan, closing permettendo.

A cura di Roberto Venneri @Robven

