Fassone: "Raiola ha deciso, Donnarumma non rinnova. Il Milan va avanti comunque"

Colpo di scena, ma neanche tanto. Negli ultimi giorni i segnali sembravano essere positivi, Donnarumma ad un’intervista a GQ aveva riferito di sentire un legame straordinario con il Milan e che voleva continuare in rossonero per molti anni, nella squadra per cui ha sempre fatto il tifo.

L’attesa snervante, però, lasciava ancora qualche alone di mistero. Ecco il colpo di scena, con la conferenza stampa indetta dal duo Fassone-Mirabelli, a sorpresa, per comunicare il mancato rinnovo del giocatore.

Donnarumma, a questo punto, potrebbe liberarsi a parametro zero nella prossima estate. Fassone aggiunge: “Abbiamo proposto un super contratto, oltre le nostre possibilità, ma il giocatore e il suo procuratore non hanno accettato. La decisione è definitiva, pensavamo fosse un pilastro su cui costruire il nuovo Milan”.