Felipe Melo, addio all'Inter: ufficiale il suo passaggio al Palmeiras

Dopo qualche giorno di trattativa arriva anche l'ufficialità del passaggio di Felipe Melo al Palmeiras, con il centrocampista brasiliano che firma un contratto fino al 2019 con il suo nuovo club.

Felipe Melo esprime tutta la sua gioia: “Sono rimasto veramente colpito dall'affetto mostratomi dai tifosi che mi hanno fatto sentire un giocatore del Palmeiras ancor prima di firmare il contratto. Quello di tornare in Brasile è per me uno sogno e grazie a Dio lo faccio ad una età che mi permette ancora di correre e fare quello che amo di più. Sono veramente grato alla società per avermi dato questa opportunità ed è un onore per me indossare questa maglia”.

Il classe '83 lascia l'Inter con all'attivo 38 presenze (in tutte le competizioni) e un gol, realizzato nella vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona all'inizio della stagione 2015-2016. Per Felipe Melo, al Palmeiras, ci sarà anche l'occasione di giocare in Copa Libertadores.