Felipe Melo: "Il Palmeiras è un club di livello mondiale. L’Inter…"

Felipe Melo quando parla lo fa sempre con il massimo della schiettezza e non risulta mai banale. Ai microfoni di Globo Tv ha riferito della sua avventura al Palmeiras, da poco cominciata (8 gennaio, ndr): ”Il Palmeiras è un club famoso a livello mondiale, come Real Madrid e Barcellona. Ho potuto osservare, inoltre, come le strutture di allenamento di questo club non abbiano nulla dae invidiare a quelle dei nerazzurri, anzi: abbiamo un nuovo centro, migliore di quello dell’Inter, che pure è uno dei club più importanti al mondo“.

Dente avvelenato per Felipe Melo, che ha giocato a Milano solamente per una stagione e poco più? Queste parole ricordano molto quelle di Shaqiri, ex interista anche lui, il quale aveva sostenuto che le strutture della Pinetina erano vergognose e non reggevano il confronto con quelle inglesi. Se due indizi non fanno una prova, ci siamo vicini cari lettori.