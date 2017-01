Felipe Melo saluta l'Inter, a breve il suo passaggio al Palmeiras

Felipe Melo è sempre più vicino a lasciare l’Inter per tornare in Brasile. L’interesse si è fatto sempre maggiore fino ad oggi, con la trattativa che dovrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Nonostante i minuti giocati l’ex Galatasaray è tutt’altro che fondamentale nella rosa affidata a Pioli: voluto da Mancini, il centrocampista brasiliano lascerà a breve la società di Milano, mossa conveniente per tutti. Sia per la società (attualmente il brasiliano percepisce la bellezza di 3,3 milioni all’anno), sia per il giocatore, che in patria potrà trovare più minuti e chiudere la carriera in casa.

Se prima i contatti erano avvenuti solo con il giocatore, ora anche le due società sono vicinissime all’accordo. Ogni ora che passa il centrocampista verdeoro è sempre meno nerazzurro e sempre più biancoverde.

di Nicola Cavagnetto

