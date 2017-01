Ferrero: "Napoli-Sampdoria l'ha decisa l'arbitro, l'espulsione di Silvestre non c'era"

Il Napoli inizia il 2017 con un rocambolesco 2-1 ai danni della Sampdoria. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il match del San Paolo.

Lorenzo Tonelli (Napoli): "E’ stato un debutto indimenticabile, incredibile. Quando dici che lo sogni, sogni questo. Non ho parole. Nel primo tempo facevamo fatica a uscire per via del loro pressing, però siamo stati bravi a non mollare e alla fine abbiamo portato a casa quello che ci meritavamo. Il lavoro paga e io ne sono l’esempio”.

Massimo Ferrero (Sampdoria): "L’arbitro Di Bello? Questa partita l’ha decisa l’arbitro e la devono smettere. La svista ci può stare, ma Silvestre nell’occasione dell’espulsione non tocca Reina. Se mi mandi fuori un difensore centrale in quella situazione, mi fai perdere. L’arbitro può sbagliare, ma il quarto uomo cosa sta lì a fare? Ringrazio il signor Di Bello ma la devono smettere di attaccare sempre noi. Ha dato cinque minuti di recupero a tempo scaduto e alla fine abbiamo preso gol. Potevano dirci di stare a casa perché abbiamo fatto una grande partita. Mi sono veramente arrabbiato. Ci sono stati otto fuorigioco non fischiati, basta. Mandiamo via questi arbitri dalla FIGC. Ci vuole la moviola in campo e la spiegazione dell’arbitro, bisogna cambiare le regole. Ho sempre parlato bene degli arbitri, ma c’è un limite. Se fossi uno sceicco, sul mercato adesso prenderei tutti da Messi in giù. Così almeno non avremmo problemi con gli arbitri”.

Vasco Regini (Sampdoria): "Siamo rammaricati perché stavamo facendo risultato su un campo molto difficile. Purtroppo l’episodio dell’espulsione è andato storto, l’arbitro ha forzato la decisione. E noi siamo stati ingenui nell’ultima azione, quando abbiamo perso palla e abbiamo concesso a loro il contropiede del 2-1. Noi eravamo venuti qui per fare risultato, sapevamo che avremmo potuto mettere in difficoltà il Napoli se avessimo giocato di squadra. L’abbiamo fatto, abbiamo avuto anche l’occasione per segnare il secondo gol ma ci è andata male. È un punto di partenza”.

Pepe Reina (Napoli): “Silvestre mi ostacola mentre rinvio, è andata così. Non si vede dalle immagini televisive ma mi ha toccato con la sua gamba destra sul piede. Infatti sbaglio il rinvio. Lo sa anche lui, che mi ha chiesto se mi aveva toccato”.

Marco Giampaolo Maurizio Sarri Napoli Sampdoria 2016LaPresse

Maurizio Sarri (Napoli): "L’atteggiamento mentale del secondo tempo è un salto di qualità. Abbiamo fatto fatica nel primo come era prevedibile contro una squadra organizzata che ci pressava altissimo. Non riuscivamo a giocare in velocità, abbiamo perso tanti palloni e siamo andati sotto anche immeritatamente. Ma poi siamo usciti fuori alla distanza, dimostrando di voler ribaltare la partita. Lo abbiamo fatto con cattiveria e il computo delle palle gol è di 9 a tre per noi. Però mi metto nei panni di Giampaolo e capisco la sua amarezza, prendere un gol al 95’ è pesante. Ma considerando l’andamento della partita ci può stare. Dell’arbitraggio non siamo contenti neanche noi. Cinque minuti di recupero mi sembravano il minimo visto l’atteggiamento di alcuni giocatori, c’è stato un episodio dubbio su Callejon in area. Non eravamo contentissimi neanche noi. Nell’episodio di Silvestre probabilmente è stato colto in inganno. Tonelli? L’ipotesi della cessione a gennaio è da scartare in modo più assoluto. Lui ha avuto pazienza con noi, ma anche noi con lui perché si è allenato soltanto nell’ultimo periodo”.