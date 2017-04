Ferrero: "Schick? Non lo scambio nemmeno con Belotti…"

Poco prima del match di questa sera tra Torino e Sampdoria, il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative circa il futuro del gioiellino di casa, vale a dire Patrik Schick.

Così Ferrero a “L’Italia nel Pallone”, programma del canale radiofonico “Rai Radio Due”: “E’ un calciatore della Samp e il più grande errore che si possa fare sarebbe quello di mandare via il ragazzo. Deve fare un altro anno con noi, è un talento naturale e come lui ne nascono ogni 20-30 anni. Non lo scambierei nemmeno con Belotti: gli scambi li fa Maria de Filippi a Uomini e Donne”.

Nelle ultime ore, si parlava di un forte interessamento anche da parte della Juventus per il giovane attaccante ceco. Rimangono comunque numerose le squadre che lo seguono.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)