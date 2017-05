Festival del gol al Mapei Stadium: il Sassuolo ne canta 6, il Cagliari 2

In un match ininfluente ai fini di salvezza, Europa o quant'altro, il Sassuolo asfalta un Cagliari già in vacanza segnando 3 gol nel primo quarto d'ora e portando la goleada finale a 6 centri: Magnanelli, Berardi, Politano, Sensi, Iemmello su rigore e Matri. Sau e Ionita sul tabellino per l'onore sardo. In totale 7 reti in un pomeriggio, se non ricco di stimoli, quantomeno di reti. In classifica i neroverdi salgono a quota 46, i rossoblù a 44 punti.

La cronaca

Al rientro dopo mesi ai box per infortunio, Magnanelli la sblocca: calcio d'angolo battuto da Berardi, pallone arretrato per il capitano neroverde che batte Rafael con un destro violento al 7'. Cinque minuti più tardi, il raddoppio emiliano: Iemmello pressa Rafael che sbaglia l'appoggio, ne approfitta Berardi che lo infila con il mancino. Un minuto dopo, i padroni di casa calano il tris: sinistro rasoterra di Politano dal limite e Sassuolo in triplo vantaggio già entro il primo quarto d'ora. Al 25', però, il Cagliari si sveglia e accorcia lo svantaggio: cross tagliato dalla sinistra di Isla, perfetto stacco di testa di Sau su cui Consigli non può far nulla. Prima dell'intervallo, il Sassuolo cala il poker: punizione di Sensi in posizione defilata sulla sinistra, palla che s'insinua tra il primo palo e Rafael, inutile l'intervento in tuffo di Borriello e 4-1 per i neroverdi al 34'. La ripresa si apre con la quinta rete dei padroni di casa: Aquilani prova il destro su calcio di punizione, Borriello tocca la traiettoria con il braccio largo, rigore trasformato da Iemmello al 56'. Al 60' arriva il secondo gol della bandiera per il Caglari: lo segna Ionita con inzuccata su assist di Tachsidis. Al 90' segna anche Matri per il sesto centro e il festival del gol finisce qui.

La statistica

Sono 17 i marcatori del Sassuolo: nessuna squadra ha mandato in gol così tanti giocatori in questo campionato.

Il migliore

Francesco MAGNANELLI - In campo dopo cinque mesi passati in infermeria, sblocca subito la gara con un destro violento. Poi, la sua consueta regia, grintosa e intelligente, che al Sassuolo è mancata parecchio nel girone di ritorno. Bentornato capitano.

Il peggiore

Simone PADOIN - Stranamente svogliato, perde il duello in mediana con Magnanelli. Che se lo mangia vivo. Rastelli lo boccia all'intervallo.

Il tweet

Il tabellino

Sassuolo-Cagliari 6-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Antei, Acerbi, Peluso; Sensi, Magnanelli, Aquilani (75' Biondini); Berardi, Iemmello (66' Matri), Politano (84' Ragusa). All. Di Francesco

Cagliari (4-2-3-1): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Tachtsidis, Padoin (46' Ionita); João Pedro (74' Han), Sau, Farias; Borriello (61' Faragò). All. Rastelli

Arbitro: Luigi Nasca di Bari

Reti: 7' Magnanelli (S), 12' Berardi (S), 13' Politano (S), 25' Sau (C), 34' Sensi (S), 56' Iemmello (S), 60' Ionita (C)

Ammoniti: Pisacane (C), Peluso (S), Bruno Alves (C), Borriello (C), Isla (C), Sau (C)

Espulsi: nessuno