Finalmente Gabigol, ma lasciate stare i paragoni con Ronaldo

E fu così che alla festa riuscì a unirsi anche Gabigol. Ce ne ha messo di tempo il brasiliano per non sembrare una nota stonata nella riscossa interista. Ma, alla fine, eccolo recitare un ruolo da protagonista. Merito di una rete, la prima in Serie A, tremendamente decisiva per il nono successo nelle ultime dieci giornate. Quella segnata a Bologna, l’unica nello 0-1 vincente dei nerazzurri. Una tappa importante nell’ambientamento italiano di Gabriel Barbosa. A patto che non riparta da subito il roller coaster emozionale drogato a dismisura dai social network.

Il paragone con Ronaldo

Ebbene sì. Anche il Fenomeno segnò la prima rete in Serie A a Bologna, vent’anni fa. L’assonanza è bastata per riaccendere i paragoni estivi tra i due brasiliani. Entrambi pagati a peso d’oro, entrambi in grado di alimentare le fantasie dei tifosi nerazzurri ed entrambi in gol per la prima volta al Dall’Ara. Benzina sul fuoco dei social network, subito impazziti per la rete di Gabigol. Al punto da sparare facili paragoni tra i due. Bene, ma fino a un certo punto. Perché finché si gioca con qualche fotomontaggio va bene. Andare oltre, però, rischia di essere pericoloso.

Dai social ai giornali, il passo è (troppo) breve

Quelle che avete appena visto, sono soltanto alcune delle reazioni più simpatiche rintracciabili sui social network. Belle, divertenti e ironiche. Peccato che, il giorno dopo, la rassegna stampa sia fin troppo assonante. Si passa da un Si scrive Gabigol, si legge Ronaldo” e si arriva a un Proprio come lui”, con ovvia allusione al già citato paragone. Bene fino a un certo punto. Perché se è vero che il ricorso storico è evidente, è altrettanto innegabile che servirebbe maggiore calma nei giudizi. Sia in positivo, come sta accadendo ora, sia in negativo. Come è accaduto fino a ieri, quando un ragazzo in pieno ambientamento è stato bollato come bidone.

Giù le mani da Ronaldo

Il paragone non regge, diciamolo subito. Ronaldo era una cosa, Gabigol un’altra. Ronaldo è stato un giocatore rivoluzionario, che è arrivato in Italia e ha spazzato via difese intere (e quelle difese erano ben altra cosa rispetto alle attuali, perdonate la nostalgia). Che ha vinto un Mondiale da fuoriclasse nonostante due operazioni drammatiche. Che non potrà mai essere paragonato ad alcun altro giocatore, almeno da chi lo ha visto giocare davvero. Gabigol è un ragazzo giunto in Italia con il peso delle aspettative smisurate generato dai quasi 30 milioni di euro sborsati dall’Inter. Un attaccante che deve adattarsi a un calcio molto differente da quello a cui era abituato. Un ventenne che, dopo le lusinghe del paragone eccellente, sentirà ancora di più il peso di vestire la maglia nerazzurra. Per questo, meglio andarci piano. E – casomai - paragonarlo a Ronaldo soltanto quando farà davvero qualcosa alla Ronaldo. Non quando metterà dentro un pallone da un passo. Perché, in quell’azione, l’unica giocata fenomenale è quella di Ever Banega. Ma, per sua fortuna, nessuno se l’è ancora sentita di paragonarlo a Roberto Baggio...

Al minuto 0’25’’ il primo gol di Ronaldo in Serie A, segnato il 14 settembre 1997 proprio al Dall’Ara di Bologna. Non per fare i nostalgici, ma ha ben poco a che vedere con la prima rete in campionato di Gabigol. Non trovate?