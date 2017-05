Finalmente Inter: rimonta la Lazio e torna a vincere dopo 8 partite

L'incubo è spezzato proprio quando nessuno se lo aspetterebbe. Ebbene sì: l'Inter torna a vincere. Non serve a nulla in termini di classifica, perché il successo pomeridiano del Milan sul Bologna aveva già precluso ai nerazzurri le ultime speranze europee, ma quanto a orgoglio è quasi una liberazione. 3-1 il punteggio finale contro una Lazio deludente, sottotono, che non capitalizza il vantaggio messo a segno da Keita su rigore, fa sfoggio di nervosismo terminando in 9 contro 11 e si fa travolgere da un avversario rinato: protagonisti in positivo un po' tutti gli uomini di Vecchi, in negativo soprattutto Hoedt, autore di una clamorosa autorete che può essere considerata la svolta del match. E pensare che buona parte dello spicchio di tifosi ospiti si era svuotata qualche minuto prima in segno di protesta... Male, perché l'Inter mostra di aver tratto insegnamento dalle punzecchiature del proprio allenatore e conquista una vittoria inutile, ma comunque di prestigio. Meglio tardi che mai.

La cronaca della partita

Primo quarto d'ora senza squilli, poi si scatena Felipe Anderson: impossibile tenergli testa per Murillo, che frana addosso al brasiliano, induce Di Bello a indicare il dischetto e consente a Keita di firmare l'1-0. L'Inter perde lo stesso colombiano per infortunio e vede gran parte dello spicchio nerazzurro dell'Olimpico svuotarsi per protesta. Ma, a sorpresa, da quel momento riesce a risalire dagli abissi e trovare il pareggio: sugli sviluppi di un angolo Andreolli irrompe a sorpresa, incornando alle spalle dell'esordiente Vargic un pallone che il croato nemmeno vede partire. Al 37', rimonta completa: (de)merito di Hoedt, che devia incredibilmente alle spalle del proprio portiere un innocuo centro radente di Candreva. Sorpresa: all'intervallo l'Inter è avanti.

Al rientro dagli spogliatoi Eder ha due palloni perfetti per allungare la forbice, una su punizione e l'altra in movimento: mira sbagliata per pochissimo. Ma la Lazio rischia lo stesso di trovare il pareggio: Keita trova Immobile, che col destro spacca la traversa di Handanovic. Rimarrà l'ultimo lampo dei biancocelesti, che poco dopo rimangono in 10 uomini: espulso proprio Keita, già ammonito, per una presunta simulazione in area. L'Inter ne approfitta e a un quarto d'ora dalla fine segna l'1-3: Lombardi rinvia sulla linea il tentativo di Perisic, ma il tap in di Eder è implacabile. Finale nervosissimo: espulso anche Lulic (sgambetto su Gagliardini) e Lazio in 9 uomini. Il peggior epilogo possibile per la squadra di Inzaghi. Mentre per quella di Vecchi è una vera e propria liberazione.

La statistica chiave

Un solo tiro nello specchio per la Lazio, ovvero il rigore vincente di Keita: solo alla seconda giornata contro la Juventus i biancocelesti avevano costruito una statistica così misera.

Il tweet

I sostenitori della Lazio salutano Francesco Totti. Stupendo.

Il migliore in campo

Andreolli. Personalità, concentrazione, aggressività. Nella propria zona di competenza, ma anche nell'area avversaria: è suo il gol che tiene a galla l'Inter proprio quando nessuno se l'aspetta.

Il peggiore in campo

Hoedt. Prestazione semplicemente disastrosa. Il clamoroso autogol lo manda nel pallone e da lì in poi è un pasticcio dopo l'altro: contro di lui Eder fa quello che vuole.

La dichiarazione

Stefano Vecchi: "Qual è l'Inter? Un po' la squadra vista col Sassuolo e un po' quella di oggi. Stasera abbiamo vinto perché siamo riusciti a tirare fuori energie che nelle altre partite non avevamo tirato fuori".

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Vargic; Wallace, de Vrij (61' Basta), Hoedt; Felipe Anderson (79' Crecco), Milinkovic-Savic, Biglia, Luis Alberto (67' Lombardi), Lulic; Immobile, Keita. All. Inzaghi

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo (23' Santon), Andreolli, Nagatomo; Medel (86' Banega), Gagliardini; Candreva, Brozovic, Perisic; Eder (81' Pinamonti). All. Vecchi

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi

Gol: 18' rig. Keita (L), 31' Andreolli (I), 37' aut. Hoedt (I), 74' Eder (I)

Note: ammoniti Murillo (I), Hoedt (L), Eder (I), Keita (L), Lulic (L), Lombardi (L); espulsi Keita al 66' e Lulic al 78'