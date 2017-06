Fiorentina, Borja Valero: "Presto dirò la mia verità"

"Presto dirò la mia verità. Tutti i tifosi della Fiorentina devono sapere". Queste le parole, riportate al sito 'Firenze Viola', di Borja Valero in risposta al comunicato diffuso dalla Fiorentina in merito al futuro del centrocampista. Il club viola ha spiegato che lo spagnolo, entrato nel mirino dell'Inter, "è sotto contratto con la società sino al 2019 e non è mai stato messo sul mercato", sottolineando come "chi veste la maglia viola deve farlo nella piena soddisfazione, convinzione e motivazione".

In precedenza il giocatore pare abbia confessato ad alcuni tifosi di essere stato costretto dalla società ad andarsene, ancor prima dell'interessamento dell'Inter nei suoi confronti.