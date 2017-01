Fiorentina, Corvino: "Ora solo cessioni. Kalinic uomo vero"

Firenze, 30 gen. (LaPresse) - "Il mercato di gennaio è un mercato degli aggiustamenti, a volte anche dei rafforzamenti. È difficile trovare giocatori bravi che le altre squadre lasciano andare". Così il direttore sportivo Pantaleo Corvino nel corso della presentazione di Riccardo Saponara come nuovo giocatore della Fiorentina. "È una idea nata dieci giorni fa, è un aggiustamento ma anche un rafforzamento", ha spiegato il dirigente viola. "Tutto è migliorabile, ma bisogna vedere quando e se farli certi miglioramenti", ha spiegato Corvino. Sul rinnovo di Gonzalo Rodriguez, il ds viola ha detto: "Tutte le situazioni in entrata e in uscita partono da delle trattative. Il suo rinnovo è partito da una richiesta e una proposta per noi giusta. Al momento è da considerarsi ancora una trattativa". Infine su Kalinic, Corvino ha elogiato il croato: "Ha parlato da uomo vero, e penso che un uomo vero non torni indietro sulle sue decisioni. Noi abbiamo messo una clausola così alta perché nessuno possa avvicinarsi".