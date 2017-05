Fiorentina femminile nella storia: vince il suo primo scudetto al Franchi

Questo 6 maggio 2017 se lo ricorderanno lungamente i tifosi della Fiorentina di calcio femminile. Allo Stadio Franchi di Firenze davanti ad un pubblico di 7.000 persone, le viola allenate da Sauro Fattori ed Antonio Cincotta hanno messo il sigillo ad una stagione semplicemente strepitosa siglando non solo gol a grappoli ma record su record.

Le gigliate, grazie al successo 2-0 contro il Tavagnacco, nella ventunesima giornata di campionato, la penultima del torneo, hanno matematicamente conquistato il titolo tricolore, il primo della loro storia (87 reti segnate e solo 7 subite). Cifre spaventose che il risultato odierno, figlio delle realizzazioni di Patrizia Caccamo e Tatiana Bonetti, ha finito per completare.

Guardando agli altri risultati del sabato calcistico in rosa, pareggio 1-1 nel derby lombardo tra Mozzanica e Brescia. Al Comunale di Via Aldo Moro sono state le ospiti a passare in vantaggio con Cristiana Girelli mentre per le bergamasche il pareggio viene firmato da Lisa Alborghetti. Un pari negativo per le orobiche scavalcate in classifica generale dal Verona, vittorioso contro la Res Roma 2-1. Le scaligere, impostesi 2-1 e trascinate da una doppietta della talentuosa Manuela Giugliano, hanno trionfato tra le mura amiche dello Stadio Olivieri. Purtroppo per le capitoline la rete di Melania Martinovic non ha cambiato la storia dell’incontro.

Il San Bernardo Luserna ed il Chieti retrocedono in Serie B. Le piemontesi nel derby contro il Cuneo sono state superate 2-1 per effetto delle reti di Mascarello e Rosso recuperando il gol di svantaggio siglato da Puglisi. Il Chieti, invece, pur vittorioso contro San Zaccaria 2-1, ha dovuto alzare bandiera bianca al contrario delle romagnole che si giocheranno lo spareggio contro il Como 2000 per restare nella massima serie. Passate per prime in vantaggio le ravennati con Razzolini, nel secondo tempo la compagine abruzzese ha reagito grazie alla doppietta di Elisabetta Tona. A chiosa, la citata formazione comasca ha centrato il bersaglio grosso vincendo 4-1 contro la Jesina (fanalino di coda e già in B). Postiglione, Previtali, Coppola e Ferrario le autrici del poker mentre per le ospiti Porcarelli si è iscritta al festival delle marcature.

Sabato, 06.05.2017 – 21. Giornata 15:02 h COMO JESINA 4 – 1 15:03 h FIORENTINA TAVAGNACCO 2 – 0 15:05 h MOZZANICA BRESCIA 1 – 1 15:05 h S.BERNARDO LU. CUNEO 1 – 2 15:05 h AGSM VERONA RES ROMA 2 – 1 15:05 h CHIETI S.ZACCARIA 2 – 1

CLASSIFICA SERIE A

Posizione Squadra Pts Pl W D L SF SA +/- 1 (1) FIORENTINA 60 21 20 0 1 87 7 80 2 (2) BRESCIA 52 21 17 1 3 60 22 38 3 (3) AGSM VERONA 42 21 13 3 5 62 34 28 4 (4) MOZZANICA 41 21 13 2 6 52 32 20 5 (5) RES ROMA 35 21 10 5 6 34 29 5 6 (6) TAVAGNACCO 30 21 9 3 9 54 47 7 7 (7) CUNEO 26 21 7 5 9 28 43 -15 8 (8) S.ZACCARIA 21 21 6 3 12 42 56 -14 9 (9) COMO 19 21 5 4 12 25 48 -23 10 (10) CHIETI 14 21 4 2 15 27 65 -38 11 (11) S.BERNARDO LU. 14 21 4 2 15 30 71 -41 12 (12) JESINA 8 21 2 2 17 24 71 -47

