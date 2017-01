Fiorentina-Genoa: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, M. Olivera; B. Valero, Bernardeschi; Kalinic. All.: P. Sousa

Squalificati: -

Indisponibili: Dragowski, G. Rodriguez

Genoa (3-4-1-2): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Hiljemark, Cofie, Laxalt; Lazovic, Ocampos, Simeone. All.: Juric

Squalificati: Cataldi (1)

Indisponibili: Perin, Rigoni, M. Veloso, Biraschi





STATISTICHE OPTA

Il Genoa ha battuto la Fiorentina nel girone d’andata, dopo che nelle precedenti 13 gare di A contro i Viola non aveva mai vinto (6N, 7P).

I viola sono imbattuti in casa contro i genoani da 18 partite nel massimo campionato (11V, 7N), e in sei delle ultime otto hanno tenuto la porta inviolata.

Quella toscana è, con Juventus e Roma, una delle tre squadre di questo torneo ancora imbattute in casa (5V, 5N) – tuttavia, le ultime sei partite al Franchi hanno visto segnare entrambe le squadre in campo.

Il pareggio col Crotone ha interrotto una serie di quattro sconfitte di fila in campionato per il Genoa – è dal gennaio 2015 che i liguri non rimango per almeno sei giornate senza vincere.

La Fiorentina ha segnato 14 gol nella mezz’ora di gioco prima dell’intervallo, più di ogni altra squadra di questo campionato.

Solo Crotone (11) e Sassuolo (10) hanno subito più gol del Genoa (nove) sugli sviluppi di una palla inattiva in questa Serie A, escludendo i calci di rigore.

Giovanni Simeone ha partecipato direttamente a sette delle ultime 10 reti del Genoa in A (sei gol, un assist), ma la sua squadra ha perso le ultime tre partite in cui ha trovato il gol.

Luca Rigoni ha segnato tre gol alla viola in Serie A – contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel massimo campionato.

Khouma Babacar (a segno nelle ultime due presenze in campionato) ha siglato il suo primo gol in Serie A proprio contro il Genoa, al Franchi, nel marzo 2010.

Nikola Kalinic ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze al Franchi, mentre Federico Bernardeschi ha segnato tre gol e fornito due assist nelle ultime quattro in casa.

***