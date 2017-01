Fiorentina, giusto vendere Kalinic: ma ora con chi lo sostituisci?

Ormai ci siamo. Nel giro di 24 ore, con l’arrivo di Fali Ramadani in Italia, dovrebbe essere definita la trattativa che porterà Nikola Kalinic in Cina. Un addio tanto doloroso per i tifosi della Fiorentina, quanto strategico per gli equilibri delle casse viola. Che, in questo modo, mettono le mani avanti in vista di una possibile stagione senza coppe europee e preparano il restyling estivo della rosa. Il problema, semmai, è da qui a giugno...

Un’offerta che non si può rifiutare

Ci hanno pensato a lungo, ma alla fine tutti diranno sì. Dirà sì il giocatore, lusingato da un quadriennale a 10 milioni di euro stagionali. E dirà sì la Fiorentina. Che ha fissato a 50 milioni di euro la clausola rescissoria di Kalinic, ma è pronta ad accontentarsi dei 38-40 offerti dal Tianjin di Fabio Cannavaro. Un po’ perché in queste condizioni è difficile combattere con la volontà dell’attaccante, un po’ perché a bilancio risulterà comunque una plusvalenza notevole. Basta pensare che, nell’estate 2015, il croato è arrivato a Firenze per la miseria di 5 milioni. Aggiungete un anno e mezzo di ammortamenti e capirete che stiamo parlando di un affare notevole, specie se si considera che Kalinic ha compiuto 29 anni il 5 gennaio scorso. La classica offerta che non si può rifiutare.

Da Seferovic a Calleri, le alternative non convincono

Veniamo però alle dolenti note. Sin dal principio della trattativa con il Tianjin, gli attaccanti accostati alla Fiorentina per il dopo-Kalinic sono stati un cavallo di ritorno come Haris Seferovic (Eintracht Francoforte) e Jonathan Calleri (West Ham). Ma né l’uno né l’altro sembrano aver convinto appieno la dirigenza e la piazza. Lo svizzero è reduce da due stagioni in cui ha segnato la miseria di 9 gol in 46 partite, mentre l’argentino non ha affatto convinto nella sua parentesi in Premier League. Pantaleo Corvino sembra più propenso a risparmiare in questa sessione per poi lavorare a un colpo estivo, ma – visto che probabilmente Mauro Zarate partirà – dovrà per forza di cose tamponare la perdita già a gennaio. Già, ma come?

Haris SeferovicImago

Gabbiadini, l’unica soluzione del mercato interno

In altre sessioni, gli ultimi giorni di trattative sarebbero stati quasi esclusivamente riservati al valzer delle punte. Di questi tempi, invece, pare proprio che in Serie A non si muoverà nulla o quasi. Il motivo è presto spiegato. Allo stato attuale, gli esuberi non mancano alle venti del nostro campionato, ma in pochissimi casi riguardano il reparto avanzato. I nomi più caldi sono Alberto Paloschi dell’Atalanta e Filip Djordjevic della Lazio, due in cerca di sistemazione ma poco adatti al sistema di gioco di Paulo Sousa. Corvino dovrà in sostanza inventarsi qualcosa, per non scontentare la piazza e garantire un finale di stagione ad alto livello per la Fiorentina. E, allora, perché non provarci con Manolo Gabbiadini? Il Napoli fatica a trovare una squadra disposta a pagarlo intorno ai 20 milioni di euro, ma la Fiorentina – con la cessione di Kalinic – andrebbe a incamerare la somma sufficiente per garantirsi un giocatore di talento e a caccia di riscatto. Chissà che non sia questo il modo migliore per voltare pagina e iniziare a pensare alla Viola che verrà.