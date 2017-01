Fiorentina, idea Seferovic nel caso di addio di Kalinic

Ieri vi avevamo già parlato di un possibile addio tra la Fiorentina e Kalinic. L’attaccante croato, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, starebbe aspettando un’offerta irrinunciabile già a gennaio dal mercato cinese oppure un contatto con qualche club di Premier o della Liga per giugno. La Fiorentina sarebbe così ben felice di liberare Kalinic, ovviamente previa pagamento della clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Per non farsi trovare impreparata in caso di addio di Kalinic, la dirigenza Viola avrebbe già individuato il possibile sostituto: l’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Haris Seferovic. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Firenze visto che lo svizzero ha già vestito la maglia della Viola dal gennaio 2009, girando però molte squadre in prestito e non riuscendo mai a convincere la Fiorentina a puntare su di lui. Ora Seferovic sembra maturato in Germania e la dirigenza della Viola non sembra averlo perso del tutto di vista in questi anni.

Il giocatore piace molto anche al tecnico Paulo Sousa che avrebbe così pronta un’alternativa in caso di addio di Kalinic già a gennaio per non rischiare di rimanere con il solo Babacar.

di Valerio Pennati (Twitter @ValerioPennati)

