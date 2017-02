Fiorentina, il rinnovo di Bernardeschi è ancora un’incognita

Federico Bernardeschi non è un giocatore qualunque. Almeno per la città di Firenze. L’esterno della Nazionale, infatti, rappresenta un uomo chiave e copertina per la squadra viola. Bernardeschi, dopo un’esperienza di un anno in prestito a Crotone, è tornato alla base e non ha più lasciato la città, a cui è legato e che sta conquistando.

“Brunelleschi”, come viene soprannominato dai suoi tifosi, ha conquistato la piazza grazie ai suoi colpi di classe e alla sua tecnica, tanto da ereditare la 10 che al suo tempo fu di quel Roberto Baggio tanto rimpianto dai tifosi gigliati. Ed è proprio la possibilità di un epilogo, una parabola simile a quella del Divin Codino a preoccupare la dirigenza e la città di Firenze. Baggio, 27 anni fa, lasciò la squadra che lo aveva reso un campione per vestire la maglia degli acerrimi rivali bianconeri. E adesso Federico vede davvero vicina la possibilità di un salto di qualità e di un trasferimento in una big(senza nulla togliere alla storia e all’importanza della Fiorentina).

Frutto delle giovanili del club, Bernardeschi in queste due stagioni e mezzo in viola ha attirato su di sé le attenzioni di molti estimatori. In particolare, le big italiane sono davvero interessate al giocatore per rinforzare il loro reparto avanzato e indebolire quello di una rivale. Su tutte è l’Inter quella più decisa a puntare sull’ala azzurra per il prossimo giugno.

Suning punta forte sul suo progetto giovani, possibilmente italiani, e quello del numero 10 viola rappresenterebbe l’identikit ideale per infiammare la piazza. Dal canto suo, Bernardeschi, sebbene come riportato da Corvino, si senta figlio di Firenze e della Fiorentina e stia cominciando a rappresentare una bandiera della squadra, medita sul rinnovo. Rinnovo che non è ancora arrivato. Proprio perchè l’attaccante continua a rifiutare le proposte viola e pensa ad un possibile addio verso lidi più prestigiosi. E la scadenza 2019 del contratto potrebbe spingere la dirigenza a cederlo nella prossima sessione di mercato per non svalutarne il cartellino. Ma nonostante ciò, le richieste della Fiorentina saranno altissime.

Nonostante in casa viola il sostituto sia già pronto, la permanenza di Bernardeschi permetterebbe ai Della Valle un riavvicinamento con la tifoseria. Quel figlio d’arte, Federico Chiesa, che tanto bene sta facendo questa stagione scalpita. Vuole conquistare a sua volta Firenze e vuole prendersi il palcoscenico e attirare su di sé le luci dei riflettori. Ora tocca a Bernardeschi decidere. Restare da prima donna o essere solo un pezzo di un puzzle, sebbene questo più grande di quello viola. L’amore dei tifosi o la carriera: Federico, a te la scelta.

