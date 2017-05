Fiorentina, in estate si punterà forte su Laxalt

Con la stagione, fallimentare, ormai prossima alla conclusione in casa Fiorentina inizia a tenere banco la questione legata al mercato estivo.

Oltre alla ricerca del nuovo allenatore, con Sousa che aspetta solo la fine del campionato per salutare Firenze, la dirigenza toscana sembra aver individuato in Diego Laxalt il profilo giusto per ripartire la prossima stagione. L’esterno uruguaiano, classe 1993, nonostante la stagione drammatica del Genoa si è dimostrato uno dei migliori interpreti del ruolo. Le continue sgroppate sulle corsie laterali di Laxalt hanno fatto sì che molto club di serie A e non solo lo individuassero come obiettivo di mercato, ma la squadra maggiormente interessata al profilo del ragazzo portato in Italia dall’Inter nel 2013 è sicuramente la Fiorentina che sarebbe già pronta ad intavolare la trattativa con Preziosi mettendo sul piatto una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Preziosi, dal canto suo, ha già dimostrato in passato di non aver problemi a cedere i suoi migliori giocatori e di fronte all’offerta giusta potrebbe lasciar partire Laxalt in direzione Firenze. La Fiorentina ci spera, l’esterno uruguaiano dovrebbe essere il primo rinforzo in vista della nuova stagione dove l’obiettivo sarà quello di tornare in Europa.

A cura di Filippo Rivani

