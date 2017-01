Fiorentina in quota: Tello, Babacar e Chiesa disinnescano il Chievo

Forse è presto per considerare rinata la Fiorentina, ma da qualche tempo a questa parte per i viola stanno arrivando solo gioie: sul mercato (la mancata partenza di Kalinic) e soprattutto sul campo, dove la squadra di Paulo Sousa batte anche il Chievo una settimana dopo aver fatto la festa alla Juventus. Il 3-0 scaturito dall'anticipo del Bentegodi è probabilmente troppo severo per un avversario che rimedia il quarto ko consecutivo in campionato, ma che per buona parte della gara se la gioca alla par, venendo fermato solo da un Tatarusanu sempre attento. La Fiorentina, semmai, ha il merito di sfruttare ogni singolo errore della difesa di Maran: quello (grave) di Dainelli, che regala a Tello il vantaggio, e quello di Cacciatore, che commette su Chiesa il fallo da rigore del raddoppio. Prima che lo stesso esterno viola, proprio agli sgoccioli, completi un pomeriggio perfetto con la sua prima rete in A. E ora, pensando al recupero di Pescara del 1° febbraio, sognare non è più vietato a Firenze.

La cronaca della partita

La Fiorentina giochicchia senza affondare il colpo, il Chievo riparte e rischia di essere micidiale. Solo per dettagli i gialloblù non passano in vantaggio nel primo quarto d'ora: Castro da fuori trova un ottimo Tatarusanu, Meggiorini in anticipo su tutti manca la porta di poco. Serve allora un errore di Dainelli per regalare il vantaggio ai viola: al 18' l'ex perde palla, Tello la recupera e davanti a Sorrentino fulmina imparabilmente col sinistro il portiere di casa. Chiesa va vicino allo 0-2, ma è ancora il Chievo la squadra più insidiosa: il sinistro incrociato di Meggiorini, però, viene tenuto da un ottimo Tatarusanu. L'ultima chance del tempo è per Bernardeschi, la cui punizione dal limite viene alzata sopra la traversa da Sorrentino.

Portieri protagonisti al rientro dall'intervallo: Tatarusanu esce provvidenzialmente su Pellissier, Sorrentino salva prima su Bernardeschi e poi sul successivo tap-in di Babacar. Al 6', la gara si chiude: Cacciatore sgambetta Chiesa in area, Maresca indica il dischetto senza indugiare e Babacar realizza il calcio di rigore dello 0-2. Da lì, in pratica, il Chievo non esiste più. Anche se Meggiorini ha un altro paio di occasioni per accorciare le distanze: davanti a lui c'è però un monumentale Tatarusanu. Sousa perde Gonzalo Rodriguez per un infortunio muscolare preoccupante, ma al 94' sorride ancora: contropiede perfetto orchestrato dai viola, Cristoforo serve Chiesa e il figlio d'arte firma, con una scivolata che prende in controtempo Sorrentino, il suo primo gol in Serie A.

La statistica chiave

A dimostrazione di una buona prova nonostante una sconfitta apparentemente netta, il Chievo ha trovato lo specchio di Tatarusanu in 6 occasioni: in questo campionato non c'era mai riuscito.

Il migliore in campo

Tatarusanu. Dice di no a tutti i tentativi di Pellissier, di Meggiorini e degli altri avversari. Non sbaglia un intervento, salvando la Fiorentina nei momenti di maggior pressione clivense.

Il peggiore in campo

Dainelli. Poco da fare: l'erroraccio in disimpegno che regala a Tello lo 0-1 è lo spartiacque della gara. Nei restanti minuti non se la cava neppure male, ma la macchia è troppo grave per essere sottovalutata.

Il tabellino

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Gobbi (82' Izco); Castro, De Guzman, Bastien (73' Hetemaj); Birsa; Meggiorini, Pellissier (54' Inglese). All. Maran

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez (82' Tomovic), Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Tello (46' Olivera); Borja Valero, Bernardeschi (67' Cristoforo); Babacar. All. Paulo Sousa

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 18' Tello, 52' rig. Babacar, 94' Chiesa

Note: ammoniti Birsa (C), Sanchez (F), Cesar (C), Meggiorini (C), Bernardeschi (F)