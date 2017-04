Fiorentina-Inter: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Bernardeschi, Valero; Babacar. Allenatore: Sousa.

Indisponibili: Gonzalo Rodriguez

Squalificati: Kalinic

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Kondogbia, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Pioli.

Indisponibili: Ansaldi

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Nessun pareggio tra queste due formazioni negli ultimi nove incontri di Serie A: nel parziale cinque successi della Fiorentina contro i quattro nerazzurri.

Il prossimo sarà il gol numero 200 per la Fiorentina contro l’Inter in Serie A, a nessuna squadra la Viola ha realizzato più gol nella massima serie.

Tre successi negli ultimi quattro incroci casalinghi in A contro l’Inter per la Fiorentina (2.5 gol segnati in media a partita per i viola) – i toscani non avevano vinto nessuno dei sei precedenti incontri (3N, 3P).

La sconfitta nel derby toscano contro l’Empoli è stata la prima per i viola in casa in questo campionato – la Fiorentina va comunque in gol davanti al proprio pubblico da 12 match consecutivi.

Tutte le ultime sette partite dell’Inter in campionato hanno visto entrambe le squadre andare in rete: 32 le reti totali, 4.6 in media a partita.

L’Inter ha la quinta peggior difesa delle ultime sette giornate di campionato con 13 gol subiti – nelle precedenti 10 partite i nerazzurri avevano incassato appena tre reti.

Fiorentina e Inter sono le due squadre che hanno guadagnato più punti (nove) in questo campionato grazie a gol arrivati negli ultimi cinque minuti di partita.

Josip Ilicic ha segnato quattro gol in Serie A contro l’Inter (incluso il suo primo in assoluto nella competizione nel 2010) – solo al Bologna ne ha segnati di più (cinque).

La Fiorentina è la squadra contro cui Samir Handanovic ha subito più gol in Serie A, 40 in 19 sfide.

Solo cinque dei 21 gol di Mauro Icardi in questo campionato sono arrivati in trasferta; in particolare l’argentino ha segnato solo una rete fuori casa (a Cagliari) dalla doppietta del 21 settembre scorso ad Empoli.