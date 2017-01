Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori, Oliveira; Vecino, Badelj; Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. All.: P. Sousa

Squalificati: -

Indisponibili: Dragowski

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Sturaro, Alex Sandro; Higuain, Dybala. All.: Allegri

Squalificati: Lichtsteiner (1)

Indisponibili: Dani Alves, Mattiello, Benatia, Lemina





STATISTICHE OPTA

La Fiorentina ha vinto solamente uno degli ultimi 17 confronti contro la Juventus in Serie A, in casa nell’ottobre del 2013 per 4-2 (6N, 10P).

In particolare, i bianconeri hanno vinto cinque delle ultime sei sfide in A contro i viola (1N), incluse le quattro più recenti.

La Fiorentina non è riuscita a segnare in quattro delle ultime sei sfide casalinghe di campionato con la Juventus, nelle precedenti 11 aveva sempre trovato almeno un gol.

La Fiorentina non vince da tre partite in campionato (un punto raccolto) e ha subito gol in tutte le ultime sei (in media 2.2 a partita).

In casa, la Viola è ancora imbattuta in questa Serie A, ma è la squadra che ha pareggiato più volte sul proprio campo (5).

La Juventus non pareggia da 30 partite di campionato: è la terza striscia più lunga nella storia della Serie A, dopo quelle di Como (32 tra dicembre 1950 e ottobre 1951) e Napoli (31 tra novembre 1930 e ottobre 1931).

I bianconeri hanno subito gol in tutte le ultime quattro trasferte di campionato: non arrivano a cinque da marzo 2013.

La Fiorentina è, con il Bologna, la squadra che ha segnato più reti da fuori area in questa Serie A, otto; segue la Juventus con sette.

La Juventus è la formazione più prolifica nei primi 15 minuti di gioco (otto reti), mentre nessuna squadra ha segnato meno della Fiorentina in quell’intervallo (un gol).

Gonzalo Higuaín è andato a segno in quattro delle ultime cinque partite di Serie A giocate contro la Fiorentina, incluse tutte le ultime tre.

