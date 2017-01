Fiorentina, Kalinic aspetta un’offerta irrinunciabile per gennaio

Grana Kalinic in casa Fiorentina. Una situazione da tenere sott’occhio perchè in continua evoluzione. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Agenti Anonimi, Kalinic sarebbe in attesa di un’offerta irrinunciabile già nel mercato di gennaio. L’attaccante ha già rifiutato 10 milioni di euro a stagione dalla Cina, ma se dovesse arrivare una proposta difficile da rifiutare non esiterà a lasciare Firenze.

Kalinic non sembra aver fretta di andare via dal campionato italiano, ma le cose potrebbero cambiare se arriverà un’offerta irrinunciabile da almeno 15 milioni a stagione. In caso contrario, l’attaccante croato attenderà giugno per lasciare la toscana, magari con in mano un’offerta più allettante dalla Premier League o dalla Liga.

E la posizione della Fiorentina? Sempre stando a quanto raccolto da noi in esclusiva, la viola avrebbe già dato il suo assenso alla cessione di Kalinic. La squadra di Sousa sarebbe ben felice di accettare il pagamento della clausola di 50 milioni di euro che libererebbe in qualsiasi momento lo stesso Kalinic, anche nel mercato di gennaio. Le posizioni delle parti sono chiare; ora resta da capire come la situazione si evolverà. Se sarà Cina con offerta irrinunciabile già a gennaio o se sarà Premier a partire dalla prossima estate. E la Fiorentina gongolerebbe con 50 milioni incassati.

Christian Travaini (@ChriTravaini)