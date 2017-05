Fiorentina-Lazio: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Borja Valero, Tello; Bernardeschi, Saponara; Kalinic. Allenatore: Sousa.

Squalificati: Rodriguez

Indisponibili: Badelj

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Hoedt, Radu; Patric, Murgia, Parolo, Lukaku; Lombardi, Keita; Djordjevic. Allenatore: Inzaghi.

Squalificati:

Indisponibili: Marchetti

STATISTICHE OPTA

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato contro la Lazio: un pareggio e cinque successi biancocelesti nel parziale.

Dal 2014/15 la Lazio ha segnato 14 gol contro la Fiorentina in campionato, realizzandone di più solo contro Palermo (17) e Sampdoria (15) – quella biancoceleste è la formazione contro cui la Viola ha concesso più reti in A nello stesso periodo.

Nelle ultime sei sfide di campionato in casa della Fiorentina tra queste due squadre, la Lazio ha vinto cinque volte, perdendo 2-0 nella rimanente partita (ottobre 2012).

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato per la Fiorentina (2N, 2P), in cui i viola hanno sempre concesso almeno due gol (12 in totale).

La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 13 partite casalinghe di campionato, subendo gol in 10 di queste.

La Lazio ha vinto 21 partite in questo campionato, non ha mai ottenuto più successi in una singola stagione di Serie A.

La Fiorentina ha segnato 11 gol di testa in questo campionato, solo il Torino e proprio la Lazio ne hanno realizzati di più (15).

La Lazio è l'unica squadra ad aver segnato almeno cinque gol nel primo tempo in due gare di questo campionato.

Matías Vecino non ha mai superato quota due gol in una singola stagione di Serie A: nello scorso campionato le due reti arrivarono nella gara di ritorno con la Lazio.

Il primo gol in Serie A di Sergej Milinkovic-Savic, l’unico nello scorso campionato, è arrivato nella partita di gennaio contro la Fiorentina.

Solo Crespo (2000/01), Signori in tre occasioni e Chinaglia (1973/74) hanno segnato più dei 22 gol di Ciro Immobile in un singolo campionato di Serie A con la Lazio.

