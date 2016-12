Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Salcedo, Gonzalo Rodriguez, Astori, Milic; Vecino, Badelj; Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. All.: Sousa

Squalificati: -

Indisponibili: Toledo, Borja Valero.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik, Koulibaly

STATISTICHE OPTA

La Fiorentina ha vinto solo uno degli ultimi 12 confronti contro il Napoli nel massimo campionato - cinque i pareggi e sei le vittorie azzurre.

Nell’arco di queste ultime 12 sfide contro il Napoli, la Fiorentina non è mai riuscita a segnare più di un solo gol.

I partenopei sono rimasti imbattuti nelle ultime sette partite giocate all’Artemio Franchi in Serie A (4V, 3N), dopo aver perso sei delle precedenti sette (1V).

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato: i partenopei non arrivano a quattro successi di fila in Serie A dallo scorso febbraio, quando ne inanellarono otto.

La Fiorentina è reduce dalle due sconfitte contro Lazio e Genoa – dall’arrivo in panchina di Paulo Soula per i viola non sono mai arrivate tre sconfitte di fila in campionato.

I toscani arrivano comunque a questa sfida ancora imbattuti in casa nella stagione in corso (4V, 4N).

13 i gol del Napoli nelle ultime tre partite di A, uno in più di quelli realizzati dai partenopei nelle precedenti 10 giornate.

La goleada di domenica scorsa contro il Torino ha permesso al Napoli di diventare il miglior attacco di questa Serie A (37 gol, di cui 30 su azione).

Il Napoli ha mandato in gol giocatori di otto nazionalità diverse – un primato in questa Serie A condiviso con la Lazio.

Nelle ultime due giornate Mertens ha segnato esattamente la metà dei gol complessivi di Manolo Gabbiadini dal suo arrivo al Napoli (14 in 54 presenze).

Tra le squadre di questa Serie A già affrontante almeno due volte, il Napoli è una delle tre (insieme a Lazio e Genoa) contro cui Josip Ilicic non è ancora riuscito a segnare – lo sloveno è infatti rimasto a secco negli otto precedenti di campionato giocati finora contro i partenopei.

