Fiorentina: per l'attacco piace Felipe Vizeu, stella del Brasile U20

La nuova idea per l’attacco viola è Felipe Vizeu, giovane centravanti Brasiliano del Flamengo e della nazionale Under 20. Proprio con la maglia del Brasile si sta mettendo in mostra nel Sudamericano Under 20 in corso in questi giorni; Vizeu ha infatti messo a segno già quattro reti dall’inizio del torneo sotto gli sguardi dei numerosi osservatori presenti come sempre sugli spalti.

Secondo quanto riportato da futebolbailado.com, sulle tracce del brasiliano ci sarebbero la Juventus e soprattutto, come detto, la Fiorentina che si conferma molto attenta ai giovani sudamericani. Ovviamente ancora non c’è nella di concreto, ma in un futuro nemmeno tropo lontano i viola potrebbero iniziare a sondare il terreno.

L’attaccante classe 1997 (19 anni) è di proprietà del Flamengo e ha un contratto che scade nel 2020. Alla sua prima stagione da professionista ha già collezionato ben 15 presenze e 5 reti, un predestinato. E’ alto 1.84, non è un gigante, ma è molto abile nel gioco aereo; è dotato inoltre di una buona tecnica e di grande opportunismo e cinismo davanti alla porta. Incarnerebbe il perfetto vice-Kalinic e sarebbe il centravanti ideale per il gioco di Paulo Sosa.

In passato, Vizeu, ancor prima delle ottime prestazioni al Sub 20 era stato accostato anche al Real Madrid, a maggior ragione, considerato quello che sta facendo vedere con i verdeoro, la concorrenza sarà ancor più agguerrita. Vedremo se la Fiorentina riuscirà a bruciare sul tempo gli avversari.

di Andrea Carbonari