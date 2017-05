Fiorentina-Pescara: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu, Astori, Rodriguez, Tomovic; Chiesa, Vecino, Badelj, Tello; Bernardeschi, Borja Valero, Kalinic. All. Sousa

Squalificati:

Indisponibili:

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Fornasier, Bovo, Biraghi; Coulibaly, Brugman, Memushaj; Caprari, Bahebeck, Muric. All. Zeman

Squalificati: Benali

Indisponibili: Crescenzi, Vitturini, Kastanos, Stendardo

STATISTICHE OPTA

La Fiorentina ha vinto 10 dei 13 precedenti contro il Pescara in Serie A – un solo successo abruzzese e due pareggi completano il quadro.

Tuttavia l’unica vittoria del Pescara contro la Viola è arrivata proprio al Franchi: 0-2 nel gennaio 2013, nell’ultimo incrocio in A in Toscana tra le due squadre.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in sei dei 13 precedenti contro il Pescara in Serie A – tuttavia ha concesso almeno un gol in ognuna delle ultime tre sfide.

La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime sette giornate di campionato, per un totale di 18 reti incassate nel parziale.

La Viola ha perso una sola volta in casa in questa stagione (1-2 contro l’Empoli): solo la Juventus ha fatto meglio.

Prima del 2-0 sul Palermo, il Pescara aveva ottenuto solo due punti in 11 gare di campionato, subendo sempre almeno un gol in questo parziale.

Dalla vittoria a tavolino sul Sassuolo, gli abruzzesi non hanno più vinto fuori casa in campionato: tre i punti raccolti in queste 17 gare esterne, 41 i gol concessi.

Subendo altri tre gol, il Pescara eguaglierebbe il proprio primato di reti concesse in un campionato di Serie A, 84 nella stagione 2012/13.

La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato (15), il Pescara quella che ne ha realizzati meno dalla distanza (soltanto due).

I 15 gol di Nikola Kalinic hanno portato alla Fiorentina ben 18 punti – nessun giocatore è stato più decisivo per la propria squadra in questo campionato di Serie A.