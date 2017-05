Fiorentina, Pioli sarà il nuovo allenatore: trovato l’accordo con la Viola

La Fiorentina ha trovato il sostituto di Sousa per la prossima stagione. Si tratta di Stefano Pioli, ex allenatore dell’Inter. Dopo le voci delle ultime settimane, che volevano il tecnico di Parma sulla panchina gigliata, la pista si era raffreddata momentaneamente perché il tecnico era ancora sotto contratto con l’Inter. E, finchè non fosse arrivato il “via libera” dei nerazzurri, tramite buonuscita, l’operazione non si sarebbe potuta concludere.

Ora, invece, con l’Inter che ha pagato 500 mila euro di buonuscita, la Fiorentina ha potuto mettere nero su bianco il suo interesse per l’allenatore. Pioli firmerà un biennale da 1,2 mln annui. Dunque, fino al 2019 le chiavi della rosa della Viola saranno nelle mani dell’ex Bologna, Lazio e Inter. Entro poche ore, ci sarà l’annuncio da parte della società.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

PER TUTTE LE NEWS E AGGIORNAMENTI SEGUICI SU AGENTI ANONIMI

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi