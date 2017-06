Fiorentina: preso difensore brasiliano Vitor Hugo dal Palmeiras

Primo rinforzo estivo per la Fiorentina. Il club Viola, infatti, ha ingaggiato a titolo definitivo dal Palmeiras il difensore Vitor Hugo. Lo comunica la società toscana in una nota sul proprio sito ufficiale. Il giocatore brasiliano firmerà un contratto di quattro anni con opzione per il quinto, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito che inizieranno nel pomeriggio di domani, martedì 6 giugno.

